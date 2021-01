L1 - Le RC Lens plombe encore un peu plus le MHSC (analyse et notes)

La série noire se poursuit pour le Montpellier Hérault Sport Club, qui est tombé à la maison face au Racing Club de Lens (1-2), ce samedi après-midi à l'occasion de la 22ème journée de Ligue 1. Les hommes de Michel Der Zakarian, qui ont pourtant affiché un très bon état d'esprit, en sont désormais à huit rencontres de rang sans victoire, leur pire série depuis 2015. Les Sang-et-Or, eux, se rapprochent du maintien.

Ligue 1 - 22e Journée Montpellier 1 - 20 - 1 Lens S. Wahi 78'

7' C. Doucoure

67' G. Kakuta



LE FAIT DU MATCH

Les arrêts de Jean-Louis Leca font la différence ! À la Mosson, le dernier rempart des Sang-et-Or a été énormément sollicité. Dans un très bon jour, le portier corse a pratiquement tout repoussé. En première mi-temps, il a d'abord été sérieux devant Joris Chotard (11ème), puis décisif devant Gaëtan Laborde (12ème), avant d'être déterminant d'un arrêt sur sa ligne sur une tête de Joris Chotard (43ème). Après la pause, il a remis le couvert en s'interposant avec brio devant Elye Wahi (70ème, 88ème) ainsi que sur des coup-francs de Junior Sambia (74ème, 77ème).

LES BUTS

0-1 (7ème) : Lens prend les devants ! Après un corner repoussé par Jordan Ferri, le ballon revient aux 20 mètres, plein axe. Cheick Doucouré le récupère, bénéficie d'un contre favorable face à Joris Chotard puis déclenche une frappe sèche et tendue du pied droit. Dimitry Bertaud est battu sur sa droite. C'est le deuxième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le milieu de terrain artésien.

0-2 (67ème) : Le break pour le RCL ! Gaël Kakuta combine avec Cheick Doucouré et parvient à faire son chemin dans l'axe du terrain. Le meneur de jeu arme alors une frappe du droit légèrement déviée par le dos de Daniel Congré, qui termine dans la lucarne de Dimitry Bertaud, trompé sur sa gauche. C'est le neuvième but marqué en cet exercice 2020-2021 par le numéro 10 des Sang-et-Or.

1-2 (78ème) : Le MHSC reprend espoir ! Décalé dans le couloir droit par Yun Il-Lok, Junior Sambia déploie un bon centre. Aux six mètres, Elye Wahi résiste à Steven Fortes dans son dos et se fend d'un magnifique retourné acrobatique du pied droit. Jean-Louis Leca, décisif jusque-là, ne peut que constater les dégâts. C'est la deuxième réalisation inscrite cette saison en championnat par le jeune attaquant pailladin.

L'HOMME DU MATCH

Cheick Doucouré (RC Lens). Auteur de l'ouverture du score d'une sublime frappe du droit puis passeur décisif sur la seconde réalisation de son équipe, le milieu de terrain a rayonné dans l'Hérault. Déterminant sur le plan offensif (2 passes clés, 1 occasion créée), il a également fait, et bien fait, le travail défensif (6 duels remportés, 5 dégagements, 6 interceptions, 4 tacles). Une grosse prestation.

LES CONSÉQUENCES

Plombé par les absences (Jonas Omlin, Téji Savanier, Florient Mollet, Andy Delort) et en manque de punch sur le plan offensif, le MHSC n'a pu mettre fin à sa série noire malgré toute sa bonne volonté. Suite à ce revers, les protégés de Michel Der Zakarian restent bloqués à la onzième place du classement (28 points). Ils tenteront de rebondir sur la pelouse du FC Metz, dès mercredi soir (19 heures, Stade Saint-Symphorien), à l'occasion de la 23ème journée de championnat.

Après la défaite concédée face à Nice à la maison (0-1), le RC Lens réenclenche la marche avant. Le club artésien, porté par Jean-Louis Leca et Cheick Doucouré, fait un bond de trois rangs au classement et s'installe à la sixième place (34 points). Les hommes de Franck Haise pourraient se rapprocher encore un peu plus du maintien en cas de succès face à l'Olympique de Marseille, mercredi soir (21 heures, Stade Bollaert-Delelis), lors de la 23ème levée.