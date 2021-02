L1 - Le RC Lens s'offre le Dijon FCO et s'installe dans le top 5 (analyse)

Au Stade Bollaert-Delelis, le Racing Club de Lens a logiquement pris la mesure du Dijon FCO (2-1), dans une rencontre de la 26ème journée de Ligue 1 disputée ce dimanche après-midi. Avec ce court succès, les Sang-et-Or s'installent à la cinquième place du classement et peuvent légitimement rêver d'Europe. Les Bourguignons, eux, restent vingtièmes et bons derniers et voient la Ligue 2 se rapprocher un peu plus.

Ligue 1 - 26e Journée Lens 2 - 11 - 0 Dijon S. Fofana 30'

S. Banza 64'

61' G. Ngonda



LE FAIT DU MATCH

Le DFCO ne tient que trois petites minutes ! Logiquement menée depuis la demi-heure, la lanterne rouge bourguignonne est parvenue à recoller un peu contre le cours du jeu en début de seconde mi-temps. Une joie qui s'est avérée de très courte durée pour les hommes de David Linarès, qui ont cédé moins de 180 secondes plus tard sur une nouvelle erreur défensive.

LES BUTS

1-0 (30ème) : Lens concrétise son temps fort ! À la réception d'une longue transversale déployée par Loïc Badé, Jonathan Clauss, côté droit, proche de la ligne de but dijonnaise, manque son contrôle mais parvient à récupérer le cuir dans les pieds de Glody Ngonda. Le défenseur déclenche un centre, repoussé de la tête par Bruno Ecuele Manga. Le ballon parvient finalement jusqu'au second poteau, où Seko Fofana réalise le geste parfait. D'une belle reprise de volée croisée du pied droit, le milieu de terrain du RCL ne laisse aucune chance à Anthony Racioppi. C'est le tout premier but inscrit cette saison en championnat par l'ancien joueur de l'Udinese.

1-1 (61ème) : Dijon recolle ! Trouvé à vingt mètres du but artésien, Glody Ngonda n'est pas attaqué et déclenche une frappe puissante et rasante du pied gauche. Avec l'aide du poteau gauche, le ballon entre dans les cages de Jean-Louis Leca, battu sur sa gauche. C'est la deuxième réalisation marquée en cet exercice 2020-2021 par le latéral du DFCO.

2-1 (64ème) : Le RCL repasse en tête ! Les Sang-et-Or obtiennent un bon coup-franc à la suite d'une faute de Jonathan Panzo. Jonathan Clauss se charge de le botter et trouve Simon Banza. L'attaquant, qui venait de faire son entrée en jeu, passe devant Jonathan Panzo et place une reprise du pied droit limpide. Anthony Racioppi doit s'incliner sur sa droite. Le jeune attaquant lensois en est désormais à quatre buts inscrits en cette saison de Ligue 1.

L'HOMME DU MATCH

Jonathan Clauss (RC Lens). Dans son couloir droit, le natif de Strasbourg a livré une copie très intéressante. Solide défensivement (1 dégagement, 1 interception, 2 tacles), il s'est surtout signalé dans le secteur offensif (2 passes clés, 1 dribble, 7 centres, 2 occasions créées). Impliqué sur l'action de l'ouverture du score, il s'est ensuite offert une passe décisive sur le but de la victoire.

LES CONSÉQUENCES

Au terme d'un match maîtrisé, le RC Lens s'impose logiquement face à la lanterne rouge. Suite à ce succès mérité, les hommes de Franck Haise, qui sont désormais sur une série de cinq matches de rang sans défaite, grimpent à la cinquième place du classement (40 points), deux points devant un quatuor (Metz, Rennes, Marseille et Montpellier) et entrevoient l'Europe.

Dominé sur l'ensemble de la partie, le DFCO, qui a terminé à dix suite à l'exclusion d'Aboubakar Kamara (74ème), s'incline logiquement face aux Sang-et-Or. Avec ce revers, le quinzième de l'exercice, les protégés de David Linarès restent englués à la vingtième et dernière place du classement, bloqués à 15 points. Le maintien s'éloigne pour les Bourguignons, qui comptent désormais six points de retard sur le Nîmes Olympique.