L1 - Le sondage qui fait triompher l'AS Saint-Etienne

Le Paris Saint-Germain a glané son neuvième titre de Champion de France à l'occasion de cette saison 2019-2020, raccourcie pour cause de pandémie coronavirus, mais l'AS Saint-Etienne est et reste le club français qui possède la meilleure image de France. En effet, selon une enquête réalisée par l'institut de sondages Ipsos en décembre 2019, auprès d'un échantillon représentatif de 5 000 Français âgés de 16 à 75 ans intéressés par le football, 77% des personnes interrogées ont placé le club ligérien en tête de cette catégorie.

Pour information, l'AS Saint-Etienne compte 13 points de plus que la moyenne de tous les autres clubs et domine la moitié des régions de l'Hexagone, dont Auvergne Rhône-Alpes malgré la concurrence locale de l'ennemi de toujours, l'Olympique Lyonnais. L'ASSE est aussi le club le "plus sympathique" pour 78% des sondés et est aussi en tête dans le secteur de l'engagement citoyen et social (53 %) grâce aux actions menées par l'association ASSE-Coeur Vert. Enfin, l'ASSE se classe troisième pour le prestige (76 %), le dynamisme (74 %) et la dimension formatrice (73 %).