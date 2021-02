L1 - Le Stade Brestois a de la ressource et renverse Bordeaux (analyse et notes)

Ce dimanche après-midi, le Stade Brestois 29 a logiquement pris le meilleur sur les Girondins de Bordeaux (2-1), à l'occasion de la 24ème journée de Ligue 1. Menés après une réalisation contre le cours du jeu signée Hwang Ui-jo (56ème), les Bretons ont renversé la vapeur en fin de match grâce à Steve Mounié (80ème) et Romain Faivre (85ème).

Ligue 1 - 24e Journée Brest 2 - 10 - 0 Bordeaux S. Mounié 80'

R. Faivre 85'

56' Eui-Jo Hwang



LE FAIT DU MATCH

Bordeaux plie et finit par rompre ! Dans cette rencontre animée, les plus grosses occasions ont été à mettre au crédit des Brestois. Malheureusement pour les hommes d'Olivier Dall'Oglio, la réussite a fait défaut pendant de très, très longues minutes. Jean Lucas, d'un plat du pied, n'a d'abord pas trouvé le cadre du but de Benoît Costil (9ème). Gaëtan Charbonnier, aussi sur une reprise de l'intérieur du pied, a ensuite chatouillé la barre transversale bordelaise (26ème). Peu avant la pause, ce même Gaëtan Charbonnier a pensé ouvrir la marque mais sa réalisation a fort logiquement été refusée pour un hors-jeu de position (45ème+1). Au retour des vestiaires, Jean Lucas, encore lui, s'est à nouveau montré menaçant. D'abord sur une tentative de l'intérieur du pied droit, bien repoussée par Benoît Costil (46ème). Puis sur un coup-franc vicieux avec rebonds, également détourné avec brio par le dernier rempart aquitain (49ème). Finalement, après un nouveau but refusé à Steve Mounié pour une légère charge sur le portier bordelais (79ème), les Bretons sont parvenus à trouver de l'efficacité sur leur vingtième tentative de l'après-midi, avant d'arracher un succès globalement mérité.

LES BUTS

0-1 (56ème) : Bordeaux douche Brest ! Sur le côté gauche, Rémi Oudin, du pied gauche, lance Hwang Ui-jo dans la profondeur. L'attaquant des Marine-et-Blanc profite d'une erreur défensive de Christophe Hérelle, trompé par un rebond, pour filer en direction du but. Arrivé devant Sébastien Cibois et malgré le retour de l'axial brestois, le Sud-Coréen parvient à placer un plat du pied droit peu académique qui file dans les filets bretons. C'est le sixième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le numéro 21 aquitain.

1-1 (80ème) : Brest recolle ! Trouvé aux abords de la surface, Franck Honorat déclenche une frappe enroulée du pied droit, avec rebonds. Benoît Costil s'interpose sur sa droite en se couchant mais repousse le cuir dans les pieds de Steve Mounié. Du pied droit, l'ancien avant-centre du Montpellier Hérault n'a alors plus qu'à propulser le ballon dans le but vide. C'est la sixième réalisation inscrite par le numéro 15 brestois cette saison.

2-1 (85ème) : Brest renverse Bordeaux ! Servi dans le coeur du jeu, Romain Faivre sonne la charge et, arrivé près de la surface bordelaise, sollicite une remise de Jean Lucas. Avec de la réussite, dans une forêt de jambes, le milieu de terrain offensif brestois récupère finalement le cuir et déclenche une frappe du gauche. Le ballon, contré par un tacle de Laurent Koscielny, lobe alors le malheureux Benoît Costil. C'est le cinquième but marqué en cet exercice 2020-2021 par le numéro 21 du SB29.

L'HOMME DU MATCH

Romain Faivre (Stade Brestois 29). Dans son couloir, le milieu de terrain offensif a encore fait énormément de différences. Très influent (76 ballons touchés, 91% de passes réussies, 6 dribbles, 5 centres et 4 passes clés), il a été récompensé de ses efforts par le but de la victoire (3 tirs au total).

LES CONSÉQUENCES

Après cinq matches de rang sans succès, le Stade Brestois 29 renoue enfin avec le bon goût de la victoire. Au courage, les protégés d'Olivier Dall'Oglio sont parvenus à renverser les visiteurs pour s'octroyer une victoire bienvenue et méritée. Grâce à ce succès arraché de haute lutte, les Bretons grimpent à la onzième place du classement (30 points).

Devant au score contre le cours du jeu, les Marine-et-Blanc ont fini par craquer pour concéder une défaite logique, la troisième consécutive en championnat. En cruel manque d'inspiration sur le plan offensif et trop souvent mis en danger défensivement, les hommes de Jean-Louis Gasset restent bloqués à la dixième position du classement (32 points) suite à ce revers.