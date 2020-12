L1 - Le Stade Brestois et le Montpellier HSC n'arrivent pas à se départager (analyse et notes)

Fins de séries pour le Stade Brestois 29 et le Montpellier Hérault Sport Club, qui se sont quittés dos à dos (2-2), ce dimanche après-midi lors de la 16ème journée de Ligue 1. Le club breton restait sur trois succès de rang à la maison, tandis que la formation héraultaise en était à quatre victoires d'affilée loin de ses bases. Les deux équipes devront se contenter d'un petit point, logique au vu de la physionomie d'une rencontre équilibrée et animée.

Ligue 1 - 16e Journée Brest 2 - 20 - 1 Montpellier R. Philippoteaux 58'

B. Chardonnet 79'

46' G. Laborde

82' A. Delort



LE FAIT DU MATCH

Une fin de match complètement dingue ! On joue la 76ème minute lorsque Jordan Ferri déploie un bon centre à destination d'Andy Delort. D'une très belle tête smashée, l'attaquant du MHSC trouve la barre transversale de Gautier Larsonneur, qui n'avait pas bougé. En réussite et sauvé pour la 17ème fois de la saison par ses montants, le SB29 va alors prendre l'avantage grâce à Brendan Chardonnet, laissé seul sur un corner (79ème). Alors que le MHSC aurait légitimement pu sombrer suite à ces deux coups du sort, il n'en fut rien. Au courage, les Pailladins ont su s'arracher pour recoller via l'inévitable Andy Delort (81ème), puis ont à leur tour pu compter sur de la réussite lorsque Irvin Cardona, au bout du bout du temps additionnel, n'a pas converti une balle de match seul face à Jonas Omlin (90ème+3).

LES BUTS

0-1 (45ème+1) : Montpellier prend les devants avant la pause ! Alerté par Joris Chotard sur la droite, Andy Delort déploie un bon centre. Au point de penalty, Gaëtan Laborde surgit et place une sublime tête décroisée qui va se loger dans le petit filet opposé de Gautier Larsonneur. C'est le cinquième but inscrit cette saison en Ligue 1 par Gaëtan Laborde, sur la sixième passe décisive d'Andy Delort.

1-1 (58ème) : Brest égalise logiquement ! Trouvé dans son couloir, Romain Perraud provoque face à Arnaud Souquet et centre à destination de Steven Mounié. De la tête, l'ancien attaquant du MHSC décale vers Romain Philippoteaux. Après s'être joué de Pedro Mendes, le petit milieu de terrain offensif déclenche, en pivot, une lourde frappe du pied gauche qui termine sa course sous la barre transversale de Jonas Omlin. C'est le deuxième but marqué cette saison en championnat par le numéro 12 du SB29, le premier sous la tunique bretonne.

2-1 (79ème) : Le SB29 passe en tête ! Sur un corner botté depuis la droite du terrain par Romain Faivre, le ballon traverse la surface héraultaise. Complètement seul au second poteau, Brendan Chardonnet fusille alors Jonas Omlin du pied droit à bout portant. C'est le tout premier but inscrit dans l'élite par le défenseur central brestois.

2-2 (82ème) : Le MHSC n'abdique pas et revient ! Junior Sambia hérite du ballon à 35 mètres du but et décale Andy Delort dans l'axe du terrain. Après avoir résisté à Haris Belkebla, le numéro 9 pailladin élimine Hiang'a Mbock puis déclenche une frappe du pied droit limpide. Gautier Larsonneur, battu sur sa droite, ne peut que constater les dégâts. C'est la septième réalisation marquée en cet exercice 2020-2021 par l'international algérien.

L'HOMME DU MATCH

Andy Delort (MHSC). Le numéro 9 montpelliérain a rendu une très belle copie dans le Finistère. Passeur décisif sur l'ouverture du score de Gaëtan Laborde, il a trouvé la barre transversale de Gautier Larsonneur (76ème) avant d'être récompensé de ses efforts par un but dont il a le secret (82ème). Influent (3 passes clés, 4 tirs, 6 centres, 3 dribbles réussis), combatif (7 duels gagnés) et tout simplement indispensable.

LES CONSÉQUENCES

Mené à la pause après un premier acte compliqué, le Stade Brestois a livré une bien meilleure seconde mi-temps. Avec un peu plus de réussite et d'adresse, les protégés d'Olivier Dall'Oglio auraient même pu engranger un quatrième succès de rang à Francis-Le Blé. Il faudra finalement se contenter d'un nul, qui permet au SB29 de faire son apparition dans la première moitié du tableau. Dixièmes (23 points), les Bretons termineront l'année 2020 par un déplacement sur la pelouse du RC Lens, mercredi soir (19 heures, Stade Bollaert-Delelis) lors de la 17ème journée.

Après quatre victoires consécutives à l'extérieur, le MHSC marque légèrement le pas mais Michel Der Zakarian, l'entraîneur héraultais, devrait trouver de nombreux motifs de satisfaction suite à cette rencontre spectaculaire. Porté par son duo d'attaque, le club pailladin accroche un point amplement mérité en Bretagne et conforte sa cinquième place au classement (27 points). Les coéquipiers de Vitorino Hilton tenteront de bien finir l'année et de renouer avec le succès à la maison, face au Lille OSC, mercredi soir (21 heures, Stade de la Mosson).