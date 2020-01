L1 - Le Stade Brestois vient à bout de l'Amiens SC

Ce samedi soir, le Stade Brestois 29 a décroché un précieux succès à domicile contre l'Amiens SC (2-1), à l'occasion de la 21ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 21e Journée Brest 2 - 10 - 0 Amiens Mendy 51'

I. Cardona 83'

58' S. Guirassy (P.)



Dans cette partie disputée au Stade Francis-Le Blé, les deux formations ont mis longtemps avant de se lâcher. Une mi-temps pour être très exact. Le premier acte, hormis deux fulgurances (frappe de Gaël Kakuta à la 13ème, tête décroisée d'Alexandre Mendy à la 32ème) bien stoppées par Gautier Larsonneur et Régis Gurtner, s'est avéré terne. Bien en place sur le plan défensif, les deux équipes ont sérieusement manqué d'idée et de créativité dans le domaine offensif pour offrir du spectacle et des occasions. Après la pause, en revanche, la rencontre s'est un peu plus emballée.

À la suite d'un centre de Yoann Court, Alexandre Mendy a fait mouche d'une frappe en pivot du droit (1-0, 51ème). Un avantage qui a été de courte durée pour les Bretons puisque l'ASC a rapidement recollé sur un penalty obtenu et transformé par Serhou Guirassy (1-1, 58ème). Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un score de parité, le promu breton est finalement parvenu à forcer la décision via Irvin Cardona, buteur décisif du pied gauche (2-1, 83ème). Au classement, le SB29 grimpe à la 13ème place (28 points), tandis que l'ASC reste 18ème (18 points).

L'HOMME DU MATCH

Cristian Battochio : Le milieu de terrain du promu breton a rendu une copie très solide face aux Picards. Très présent dans l'entrejeu (66 ballons touchés, 71% de passes réussies, 1 passe clé) et dans le combat (1 dégagement, 2 interceptions, 4 tacles), il s'est surtout montré décisif en offrant le but de la victoire à Irvin Cardona (83ème).