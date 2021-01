L1 - Le Stade de Reims fait plier le RC Strasbourg (résumé)

Ce dimanche après-midi, au terme d'un match de la 22ème journée de Ligue 1 très longtemps indécis, le Stade de Reims s'est imposé sur la plus petite des marges sur la pelouse du Racing Club Strasbourg Alsace (0-1). Dereck Kutesa a tardivement inscrit l'unique but de cette rencontre.

À la Meinau, les Bleu-et-Blanc ont dégainé les premiers. Mehdi Chahiri, bien décalé au point de penalty par Adrien Thomasson, a déclenché une frappe soudaine du pied droit, obligeant Predrag Rajkovic à une belle parade (11ème). Décisif dans son but, le portier rémois a rapidement été imité par son homologue strasbourgeois, Eiji Kawashima, vigilant sur une frappe un peu trop écrasée de Boulaye Dia (17ème). Quelques minutes plus tard, l'attaquant rémois s'est encore essayé, d'une puissante tentative sans contrôle à la réception d'un corner, mais la transversale est venue en aide au RCSA (28ème). Passés tout près de la correctionnelle, les Alsaciens ont réagi rapidement et Mehdi Chahiri, encore lui, a également frappé la barre rémoise (30ème). Décidément très animé, ce premier acte s'est incompréhensiblement terminé sur un score nul et vierge. Habib Diallo a pourtant eu un nouveau ballon pour ouvrir la marque mais Wout Faes a sauvé son équipe d'un retour salvateur sur sa ligne (35ème).

Au retour des vestiaires, la partie a repris sur un rythme tout aussi endiablé. Mathieu Cafaro, d'abord (51ème), puis Xavier Chavalerin, ensuite (52ème), ont lancé les premières très sérieuses alertes de cette seconde mi-temps. Comme en première période, le RCSA a rapidement répliqué. Comme en première période, aussi, les Bleu-et-Blanc ont trouvé la barre transversale de Predrag Rajkovic, sauvé par son montant sur une frappe signée Adrien Thomasson (74ème). En réussite, le dernier rempart champenois a ensuite mis en échec Ludovic Ajorque (76ème). Finalement, cette partie indécise a basculé en faveur du Stade de Reims, qui a su forcer la décision via Dereck Kutesa. À peine entré en jeu et parfaitement lancé dans la profondeur par Nathanaël Mbuku, l'attaquant suisse a fait mouche d'une puissante frappe en bout de course sur laquelle Eiji Kawashima n'a pas été exempt de tout reproche (0-1, 80ème). Grâce à cette victoire arrachée de haute lutte, la deuxième de rang, les hommes de David Guion grimpent à la douzième place du classement (27 points). Le RCSA, de son côté, voit sa belle série de quatre matches sans défaite (3 victoires, 1 nul) se stopper et reste bloqué à la quinzième position (24 points).

L'HOMME DU MATCH

Nathanaël Mbuku : En Alsace, l'attaquant champenois a été à son avantage. Passeur décisif sur le but de la victoire, il a été très influent dans le jeu (2 passes clés, 2 grosses occasions créées, 1 tir cadré, 2 dribbles réussis) et a mis à mal l'arrière-garde strasbourgeoise (6 tacles reçus). Remplacé en fin de match par El Bilal Touré (89ème).