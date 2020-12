L1 - Le Stade Rennais maîtrise le FC Lorient et s'offre le derby breton (analyse)

Plus réaliste dans les deux surfaces, le Stade Rennais FC a logiquement remporté le derby face au FC Lorient (0-3), ce dimanche après-midi, lors de la 16ème journée de Ligue 1. Damien Da Silva, Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier ont marqué pour les Rouge-et-Noir, qui enchaînent un troisième succès de rang et plombent le voisin lorientais, désormais relégable.

Ligue 1 - 16e Journée Lorient 0 - 30 - 1 Rennes 23' D. Da Silva

70' B. Bourigeaud

76' M. Terrier



LE FAIT DU MATCH

Le Stade Rennais réalise le break dans un temps fort du FCL. Au retour des vestiaires, les protégés de Christophe Pélissier ont affiché un visage plutôt séduisant, obligeant les visiteurs à reculer et à jouer la plupart du temps vers l'arrière. Une domination qui ne sera malheureusement pas concrétisée. Pire, le FCL va même concéder le but du break sur un éclair initié par Jérémy Doku et terminé par Benjamin Bourigeaud (70ème). Les Merlus ne s'en remettront jamais.

LES BUTS

0-1 (23ème) : Rennes ouvre le score ! Depuis la gauche du terrain, Benjamin Bourigeaud botte un coup-franc vers Steven Nzonzi. Avec de la réussite, de la tête, la sentinelle rennaise remise le ballon vers Damien Da Silva. D'une reprise du pied droit, le défenseur central et capitaine des Rouge-et-Noir ne laisse aucune chance à Paul Nardi et fait mouche avec l'aide de Jérémy Morel. C'est le quatrième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le numéro 3 du SRFC.

0-2 (70ème) : Le break pour le SRFC ! Trouvé dans le couloir droit, Jérémy Doku tente d'éliminer son adversaire direct. Après un premier essai raté, l'ailier y parvient et déclenche un double une-deux avec Benjamin Bourigeaud. Ce dernier, d'une frappe en première intention du pied gauche, conclut alors de très belle manière cette jolie action. C'est la deuxième réalisation marquée en cet exercice 2020-2021 par l'ancien joueur du RC Lens.

0-3 (76ème) : Le Stade Rennais s'envole ! Clément Grenier hérite du cuir et lance Martin Terrier sur la gauche du terrain. L'attaquant, à peine entré en jeu (71ème), se ré-axe d'un crochet extérieur et envoie une frappe croisée du plat du pied droit qui va se loger dans le petit filet opposé de Paul Nardi. C'est le deuxième but inscrit cette saison en championnat par le numéro 7 des Rouge-et-Noir.

L'HOMME DU MATCH

Damien Da Silva (Stade Rennais FC). Le défenseur central et capitaine du SRFC a encore rendu une copie impressionnante. Outre l'ouverture du score dans ce derby, il s'est montré quasiment infranchissable sur le plan défensif (4 dégagements, 1 tir bloqué, 2 interceptions), à l'image de ce retour salvateur devant Terem Moffi en fin de rencontre (81ème).

LES CONSÉQUENCES

Malgré deux entames de périodes plutôt intéressantes, le FCL n'a pas fait le poids face au Stade Rennais et concède un lourd revers qui ne souffre d'aucune contestation. Suite à cette troisième défaite consécutive, les pensionnaires du Stade du Moustoir reculent à la dix-neuvième place du classement (11 points). Ils tenteront de bien finir l'année 2020 sur la pelouse de l'OGC Nice, mercredi soir (19 heures, Allianz Riviera), lors de la 17ème journée de Ligue 1.

Au fil des minutes, le Stade Rennais FC est monté en puissance et s'adjuge un large succès totalement mérité. Grâce à cette troisième victoire de rang en championnat, les hommes de Julien Stéphan grimpent à la cinquième place du classement (28 points) et se replacent dans la course au podium. Les Rouge-et-Noir viseront la passe de quatre lors de la 17ème levée, au cours de laquelle ils accueilleront le FC Metz, mercredi soir (19 heures, Roazhon Park).