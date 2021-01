L1 - Le Stade Rennais refait le coup de l'aller et renverse encore le Stade Brestois (analyse)

Après un début de match canon, le Stade Brestois 29 et le Stade Rennais FC ont peu à peu perdu le fil de ce derby de Bretagne comptant pour la 20ème journée de Ligue 1. Au final, grâce à un penalty généreux et à une certaine réussite sur le plan défensif, les Rouge-et-Noir ont renversé les Finistériens (1-2), en ce dimanche après-midi.

Ligue 1 - 20e Journée Brest 1 - 21 - 1 Rennes F. Honorat 4'

7' B. Bourigeaud

77' C. Grenier (P.)



LE FAIT DU MATCH

Le Stade Rennais refait le coup du match aller ! À la maison, le 30 octobre dernier, les Rouge-et-Noir avaient concédé l'ouverture du score brestoise signée Franck Honorat, avant de renverser la vapeur. Bis repetita ce dimanche après-midi sur la pelouse du Stade Francis-Le Blé avec un scénario étonnamment semblable.

LES BUTS

1-0 (4ème) : Brest prend les devants ! Trouvé dans le couloir gauche, Romain Perraud déclenche un bon centre rasant. Au point de penalty, Franck Honorat reprend le cuir du plat du pied droit. Présent sur la trajectoire, Romain Salin ne parvient pas à contrôler le ballon et le relâche. L'ancien milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne a bien suivi sa frappe et conclut de près du bout du pied droit. C'est déjà le sixième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le numéro 9 finistérien.

1-1 (7ème) : Rennes recolle de suite ! Bien lancé par Jérémy Doku à droite de la surface, Martin Terrier attire Gautier Larsonneur puis centre fort à ras de terre devant le but. Au second poteau, Benjamin Bourigeaud se défait du marquage de Ronaël Pierre-Gabriel et parvient à conclure d'un plat du pied gauche dans le but vide. C'est la quatrième réalisation marquée cette saison en championnat par le numéro 14 des Rouge-et-Noir.

1-2 (77ème) : Rennes bascule en tête ! En voulant jouer le ballon dans sa surface, Franck Honorat envoie son pied dans le dos d'Adrien Truffert, qui s'écroule. L'arbitre central désigne, après réflexion, le point de penalty. D'un plat du pied droit plein axe, Clément Grenier ne tremble pas et trompe Gautier Larsonneur, parti sur la droite. C'est le troisième but inscrit en cet exercice 2020-2021 par le numéro 8 rennais.

L'HOMME DU MATCH

Clément Grenier (Stade Rennais FC). Le milieu de terrain offensif français a rendu une copie très intéressante dans ce derby de Bretagne. Outre le but de la victoire, inscrit avec sang-froid sur penalty, il a été très présent dans le jeu (80 ballons touchés, 1 passe clé, 2 tirs cadrés, 2 dribbles, 2 centres), n'a pas raté grand chose (85% de passes réussies) et a fait les efforts défensifs (9 duels remportés, 1 dégagement, 4 tacles). Une vraie bonne prestation pour l'ancien lyonnais, en fin de contrat au 30 juin.

LES CONSÉQUENCES

Le Stade Brestois 29 pourra nourrir des regrets après cette défaite face au voisin rennais. Très vite devant au score, le club finistérien a certes été renversé mais n'a pas été aidé par un gros manque de réussite. Outre le penalty généreux accordé aux Rennais, les Brestois ont touché les montants à deux reprises via Steve Mounié (28ème, 89ème). Une défaite difficile à avaler, en somme, pour les hommes d'Olivier Dall'Oglio. Suite à ce revers, le troisième de la saison à la maison, le SB29 reste bloqué à la onzième place du classement (26 points) et tentera de rebondir sur la pelouse du Stade de Reims, dimanche prochain (15 heures, Stade Auguste-Delaune), à l'occasion de la 21ème journée.

Après deux matches nuls, le Stade Rennais FC renoue avec la victoire. Rapidement menés, les protégés de Julien Stéphan sont parvenus, comme à l'aller, à renverser la vapeur avec une certaine réussite. Romain Salin, décisif sur une double parade devant Brendan Chardonnet puis Steve Mounié (57ème), a également apporté sa pierre à l'édifice. Grâce à ce succès étriqué mais capital, les Rouge-et-Noir confortent leur cinquième place au classement (36 points) et reviennent à hauteur de l'AS Monaco (36 points). Prochain rendez-vous pour les Rennais : la réception d'un concurrent direct au podium, le Lille OSC, dimanche prochain (17 heures, Roazhon Park), dans le cadre de la 21ème levée.