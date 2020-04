L1 - Le top 5 des sites de clubs les plus visités pendant le confinement

En raison de la crise sanitaire, c'est tout le monde du football qui s'est arrêté depuis un mois. Cette interruption de l'activité des clubs a également des conséquences sur la fréquentation des sites internet. Depuis le début du confinement, ces derniers tentent de proposer du contenu pour maintenir les visites. Pour les clubs français, les pertes d'audience sont plus ou moins conséquentes, comme l'indique Sportune.

Alors que tous les clubs français accusent une baisse d'audience sur le mois de mars, seul le MHSC a vu ses chiffres augmenter avec 5000 visites en plus par rapport à la moyenne des trois premiers mois de l'année. Sans grande surprise, le PSG occupe la tête du classement avec près de 978.000 visites en mars (contre 1M181 sur les trois premiers mois). L'OL et l'OM complètent le podium avec respectivement 496186 et 431987 visites. Enfin Nantes (296403) et l'AS Saint-Etienne (281726) sont sur le top 5 pour le mois de mars.