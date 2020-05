L1 - Le tournoi au Qatar ne devrait pas avoir lieu

Vendredi, RTL indiquait que le Paris Saint-Germain, Lille, Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais envisageaient de participer à un tournoi de préparation au Qatar en juillet prochain, afin de retrouver le rythme de la compétition avant que les choses sérieuses ne reprennent. Mais vingt-quatre heures plus tard, ce projet semble d'ores et déjà tomber à l'eau, à en croire les informations de Peuple-Vert.fr, site spécialisé dans l'actualité du club stéphanois. Nos confrères avancent que cette ambition de stage dans la péninsule qatarienne "n'est pas une information fiable". Des membres du PSG ainsi que de l'ASSE auraient qualifié cette idée de "fantaisiste."

