L1 - Lecomte donne le nom des joueurs qui l'ont le plus impressionné

De Lorient à Dijon, en passant par Montpellier et Monaco, Benjamin Lecomte connaît parfaitement le championnat de France de Ligue 1. Le portier français a côtoyé bon nombre de joueurs et certains l'ont particulièrement marqué. Lors d'un live Instagram organisé sur le compte de L'Equipe, le gardien monégasque a donné des noms. En tête de liste, son ancien coéquipier à l'ASM, Radamel Falcao.

"Le coéquipier qui m'a le plus impressionné, c'est Falcao. Devant le but, dans le jeu et au niveau des appels, c'est un truc de malade. Il fait partie, avec Ibrahimovic, des attaquants qui m'ont posé le plus de problèmes. Avec ce genre de joueurs, il faut tout le temps être en alerte" a-t-il dévoilé, avant de livrer une anecdote sympa sur le géant suédois. "Ibra m'a mis un paquet de buts. Un triplé au Parc des Princes, lorsque je jouais pour Lorient. J'avais fait un tas d'arrêts, il m'avait tout de même mis trois buts et il était venu me féliciter après le match."