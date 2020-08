L1 - Lens a accepté le report face au PSG, mais...

Arnaud Pouille, le directeur général du RC Lens, était l'invité de l'émission "Top of the foot" ce mardi sur RMC pour revenir sur la décision de la LFP de reporter le match entre le Racing et le PSG, initialement prévu ce samedi dans le cadre de la 2e journée de Ligue 1. Le club de la capitale souhaitait accorder davantage de repos à ses joueurs, vaincus dimanche en finale de la Champions League, et la Ligue comme le diffuseur (Canal+) ont accepté de décaler la rencontre au 10 septembre. De son côté, le club nordiste n'a pas vraiment eu le choix.

"S'opposer à ce report de match n'avait aucun sens, parce que la LFP aurait décidé du report du match", a expliqué le dirigeant lensois. "On respecte la LFP, on respecte le PSG, il y a une demande qui a été faite et qui était motivée par le fait qu'ils ont eu deux semaines de préparation et de compétition intense juste avant la reprise du championnat (...) Il n'y a pas eu de pression, il y a eu un avis consultatif et on a rendu notre avis sur la question (...) Les supporters ont compris qu'on n'avait pas la main sur cette décision et qu'il fallait choisir ses combats." Le regret de Pouille concerne principalement le manque de choix dans les dates proposées. "Les dates qui étaient proposées par le PSG, le 23 septembre et le 10 septembre, je ne vais pas vous mentir en disant qu'elles sont optimales pour nous... C'est la LFP qui a fixé la date."