L1 - Lens - Angers : les compos probables

Ce dimanche, Lens reçoit Angers au Stade Felix Bollaert (15h), pour le compte de la 12e journée de Ligue 1. Avant la rencontre, les Sang et Or sont classés à la 8e place (18 points) en championnat et Angers à la 11e place (16 points).

Ligue 1 - 12e Journée

LENS - ANGERS

Lens : Leca (cap.) - Clauss, Badé, Fortes, Medina, Haïdara - Kakuta, Fofana, Doucouré - Sotoca, Kalimuendo.

Angers : Bernardoni - Manceau, Traoré (cap.), Thomas, Doumbia - Mangani, Amadou - Cabot, Fulgini, Pereira Lage - Bahoken.