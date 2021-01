L1 - Lens arrache le match nul à Nantes ! (analyse)

Raymond Domenech n'est pas passé loin de sa première victoire avec le FC Nantes. Les Canaris, qui menaient depuis la demi-heure de jeu, ont été rejoints dans les dix dernières minutes par les Sang-et-Or de Gaël Kakuta.

Ligue 1 - 20e Journée Nantes 1 - 11 - 0 Lens I. Louza (P.) 36'

81' G. Kakuta



LE FAIT DU MATCH

Le raté de Gaël Kakuta. Alors qu'il a eu une occasion parfaite pour ouvrir la marque sur pénalty, à la suite d'une faute provoquée par Clauss, le milieu offensif sang-et-or manque totalement sa frappe devant Alban Lafont. En effet, sa frappe s'envole dans les gradins de la Beaujoire. Et trois minutes plus tard, Nantes va ouvrir la marque... sur pénalty !

LES BUTS

1-0 (36ème) : le FC Nantes hérite d'un pénalty ! Dans la surface, Jonathan Gradit se jette dans les pieds de Ronald Kolo Muani et manque le ballon avant de faire chuter l'attaquant. Un coup de sifflet logique de l'arbitre et Imran Louza ne se fait pas prier pour marquer.

1-1 (81ème) : sur un corner super bien tiré par Mauricio, Gaël Kakuta est trouvé complètement seul au point de pénalty. Le milieu offensif a le temps de contrôler le ballon, l'emmener encore un peu plus vers les cages et adresser une frappe devant un Lafont complètement abandonné par sa défense.

L'HOMME DU MATCH

Jonathan Clauss (Lens) : dans son couloir droit, le Sang-et-Or était absolument partout. En plus d'avoir provoqué un pénalty, il a été primordial dans le jeu : 80 ballons touchés, 3 passes clés, 7 duels remportés. Défensivement aussi, Clauss a été précieux : 4 interceptions, 3 tacles, 1 dégagement.

LES CONSÉQUENCES

Toujours pas de victoire pour le FC Nantes de Raymond Domenech ! L'entraîneur nantais, arrivé durant la trêve hivernale, ne perd pas non plus puisqu'il a enchainé un troisième match nul consécutif. Contrairement au match à Montpellier, les Canaris ont réalisé une belle première mi-temps et ont eu beaucoup plus de mal à exister au retour des vestiaires. Le FCN est 17ème de L1 ce soir.

Chez les Lensois, ce match nul permet de mettre un terme à deux défaites consécutives en championnat. Les hommes de Franck Haise ont raté l'ouverture du score, notamment avec le tir au dessus de Kakuta, mais ont su avoir la force mentale nécessaire pour arracher un point dans les dix dernières minutes. Au classement, Lens est 9ème !