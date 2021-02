L1 - Lens arrache le nul à Angers (résumé)

Ce dimanche après-midi, dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1, le SCO Angers et le RC Lens se sont quittés dos à dos (2-2). Menés de deux buts après seulement dix minutes de jeu, les Sang-et-Or sont parvenus à arracher un nul mérité dans les dernières secondes du temps additionnel.

Ligue 1 - 27e Journée Angers 2 - 22 - 1 Lens L. Diony 5'

T. Mangani (P.) 10'

22' J. Clauss

92' A. Muinga



Dans son antre, le SCO a pris un départ canon, profitant parfaitement de la très mauvaise entame des Artésiens. Ainsi, à la suite d'une mésentente entre Facundo Medina et Loïc Badé sur un long ballon qui semblait anodin, Loïs Diony en a profité pour s'infiltrer entre les deux défenseurs et ajuster Jean-Louis Leca d'un pointu du pied gauche à bout portant (1-0, 6ème). Sonnés par ce but gag, les Sang-et-Or ont ensuite concédé un penalty malheureux pour une glissade de Gaël Kakuta, qui a déséquilibré Sofiane Boufal dans la surface (9ème). Thomas Mangani, d'une frappe croisée du pied gauche, ne s'est alors pas fait prier pour réaliser un break express (2-0, 10ème).

Jonathan Clauss relance l'intérêt du match

Dans le dur suite à ce début de match cauchemardesque, le RCL est finalement parvenu à réduire la marque, contre le cours du jeu. Bien lancé en profondeur par Jonathan Gradit, Jonathan Clauss a fait mouche d'une frappe croisée du droit en angle fermé (2-1, 22ème). Ce but a alors totalement relancé les Lensois, qui ont très vite flirté avec l'égalisation sur une frappe de Florian Sotoca qui a chatouillé le poteau de Paul Bernardoni (31ème). Passé tout près de la correctionnelle, le SCO a rapidement répliqué et Sofiane Boufal, parfaitement servi par Loïs Diony, a manqué le cadre, et un nouveau break, sur son plat du pied droit (37ème).

Arnaud Kalimuendo arrache le partage des points

Au retour des vestiaires, la partie a clairement baissé de tempo. Les fautes et les imprécisions techniques se sont multipliées, au contraire des occasions franches. Mais, alors que les Blanc-et-Noir pensaient tenir leur succès, Arnaud Kalimuendo est sorti de sa boîte dans les derniers instants du match pour égaliser d'une tête plongeante à la suite d'un centre déployé par Clément Michelin (2-2, 90ème+2). Suite à ce score de parité, plutôt logique, les hommes de Stéphane Moulin restent à la dixième place du classement (36 points), tandis que les protégés de Franck Haise pointent en sixième position (41 points) et reviennent à hauteur du FC Metz, cinquième (41 points).

L'HOMME DU MATCH

Jonathan Clauss : Le défenseur latéral droit des Sang-et-Or a rendu une copie très intéressante sur la difficile pelouse du Stade Raymond-Kopa. Auteur de la réduction du score en milieu de première mi-temps (22ème), il a été l'homme le plus en vue de cette partie très disputée. Outre son but, il a été très sollicité par ses coéquipiers, a plutôt fait bon usage du cuir (2 passes clés, 2 dribbles réussis, 15 centres) et a également fait le boulot sur le plan défensif (1 interception, 2 tacles, 7 duels gagnés).