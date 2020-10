L1 - Lens confirme, Saint-Etienne déprime (analyse et notes)

Rapidement réduite à dix, l'ASSE, qui a finalement terminé la rencontre à neuf, s'est fort logiquement inclinée sur la pelouse du Racing Club de Lens (2-0), ce samedi après-midi lors de la 6ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 6e Journée Lens 2 - 01 - 0 Saint-Etienne G. Kakuta (P.) 15'

F. Sotoca 81'



LE FAIT DU MATCH

Les Verts voient rouge, à deux reprises ! On joue la 10ème minute de jeu lorsque Timothée Kolodziejczak se fend d'un tacle violent sur Ignatius Ganago, dans sa surface. Pris par l'accélération de l'attaquant des Sang-et-Or, sérieusement blessé sur le coup, l'axial ligérien tente de détourner le cuir mais prend le pied de son adversaire, ainsi que sa cheville avec sa deuxième jambe. D'abord averti d'un jaune, le défenseur central de l'ASSE est, après visionnage des vidéos, renvoyé logiquement au vestiaire (14ème). Ensuite, en seconde période, et seulement quinze minutes après son entrée en jeu, Wahbi Khazri a été à son tour prier de quitter le terrain, exclu pour un tacle grossier et non maîtrisé sur Jonathan Gradit.

LES BUTS

1-0 (15ème) : Lens ouvre la marque et concrétise sa domination ! Ignatius Ganago est sévérement taclé par Timothée Kolodziejczak dans la surface. L'arbitre de la rencontre, bien placé, n'hésite pas et désigne le point de penalty. D'une frappe du gauche croisée, Gaël Kakuta trouve la lucarne droite de Jessy Moulin qui ne peut que s'incliner. C'est, déjà, le quatrième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le meneur de jeu artésien.

2-0 (81ème) : Le RCL fait le break ! Sur un corner de Tony Mauricio, frappé depuis le côté gauche, Florian Sotoca saute très haut dans la surface et devance Saidou Sow de la tête. Sa tentative ne laisse aucune chance à Jessy Moulin, scotché sur sa ligne et battu sur sa gauche. C'est le tout premier but marqué cette saison en championnat par le numéro 7 des Sang-et-Or.

L'HOMME DU MATCH

Jonathan Clauss (RC Lens). Dans son couloir droit, l'ancien joueur de l'Arminia Bielefeld a rendu une copie très consistante. Solide sur le plan défensif même s'il n'a pas eu grand chose à faire (5 tacles, 2 interceptions, 1 tacle, 10 duels remportés), le joueur de 27 ans a surtout été très intéressant dans le pressing et sur les phases offensives. Ses statistiques sont là pour le prouver (3 passes clés, 9 centres, 7 passes en profondeur, 2 dribbles, 1 tir cadré).

LES CONSÉQUENCES

Sans forcer son talent, le RC Lens a facilement pris la mesure de l'AS Saint-Etienne. Emmenés par un très bon Gaël Kakuta, les Sang-et-Or, avec ce quatrième succès en six sorties, confirment leur souveraineté à domicile ainsi que leur très bon début de saison. Au classement, les protégés de Franck Haise s'installent provisoirement à la deuxième place (13 points). La trêve s'annonce agréable au RCL, qui aura tout loisir de préparer sereinement sa prochaine échéance, à savoir le derby du Nord sur la pelouse du Lille OSC (7ème journée).

À voir aussi : Le film de Lens - Saint-Etienne

Si l'ambiance s'annonce décontractée à Lens, l'ASSE pourrait connaître des prochains jours tendus. Déplumé par la vente de Wesley Fofana, le club ligérien a connu une après-midi cauchemardesque face aux Sang-et-Or. Rapidement réduits à dix, les Verts n'ont rien montré et ont logiquement encaissé un second but après l'exclusion de Wahbi Khazri, dont le retour soudain dans le groupe laisse quelque peu songeur. Avec ce deuxième revers de rang, les hommes de Claude Puel reculent à la septième place (10 points). Prochain rendez-vous : la réception de l'OGC Nice dans le Chaudron (7ème journée).