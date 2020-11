L1 - Lens et Reims se quittent dos à dos après une partie renversante (résumé)

Au terme d'un match complètement dingue, le Racing Club de Lens et le Stade de Reims se sont quittés dos à dos (4-4), ce dimanche après-midi lors de la 10ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 10e Journée Lens 4 - 41 - 0 Reims S. Banza 21'

T. Foket (CSC) 77'

F. Sotoca 90'

F. Sotoca 91'

47' M. Cafaro

54' B. Dia

79' F. Medina (CSC)

81' B. Dia



Il n'y a pas vraiment eu de round d'observation dans cette opposition entre Sang-et-Or et Champenois. Dès l'entame de la partie, les Artésiens ont envoyé du jeu. La première banderille de la rencontre a toutefois été à mettre au crédit des Rémois, qui ont sollicité Jean-Louis Leca via Mathieu Cafaro, auteur d'une frappe en angle fermé (5ème). Mais le club artésien a rapidement répliqué sur une tentative de Jonathan Clauss, bien détournée par Predrag Rajkovic (13ème). Mordants, les Sang-et-Or ont ensuite flirté avec l'ouverture du score mais Simon Banza, à la réception d'un corner, a manqué de réactivité pour envoyer le cuir au fond des filets (15ème). Un peu fautif sur le coup, le jeune attaquant artésien s'est parfaitement rattrapé quelques petites minutes plus tard en faisant mouche, toujours sur corner, d'une belle tête décroisée (1-0, 21ème).

Perdus techniquement et désormais menés au tableau d'affichage, les Rémois n'ont pas proposé grand chose en ce premier acte. Mathieu Cafaro a certes tenté d'impulser une timide réaction, mais sa frappe du droit, des 25 mètres, n'a pas accroché le cadre lensois (35ème). Pas plus de réussite, quelques minutes plus tard, pour Gaël Kakuta, qui, après une belle percée, a vu le cadre se dérober sur sa frappe rasante du gauche (45ème). Dans les dernières secondes de cette première période largement dominée par les Nordistes, Reims s'est offert sa première vraie occasion. Sur un bon centre déployé par Marshall Munetsi, Boulaye Dia a placé une tête puissante depuis le point de penalty (45ème+1). Heureusement pour le RCL, Jean-Louis Leca a fait front pour permettre à son équipe de regagner les vestiaires avec l'avantage au tableau d'affichage.

À voir aussi : Le film de Lens - Reims

Après le repos, le Stade de Reims est revenu transfiguré. Sur sa première occasion du second acte, le club champenois a recollé. D'une frappe puissante suite à un dégagement de Predrag Rajkovic, Mathieu Cafaro a égalisé (1-1, 47ème). Revigorés par cette égalisation express, les hommes de David Guion ne se sont pas arrêtés en si bon chemin et Boulaye Dia, sur un service de Valon Berisha, a renversé la vapeur (1-2, 54ème). Sonnés par ces deux buts rapprochés, les Lensois ont alors mis quelques bonnes minutes à relever la tête. Finalement, le RCL est revenu à égalité sur un but contre son camp du malheureux Thomas Foket, provoqué par Arnaud Kalimuendo (2-2, 77ème). Une joie qui s'est avérée de courte durée car, moins de 120 secondes plus tard, Boulaye Dia a provoqué le deuxième c.s.c. de la journée, celui de Facundo Medina, pour remettre son équipe devant (2-3, 79ème).

En grande forme, l'avant-centre rémois s'est ensuite offert le doublé au terme d’un festival dans la surface (2-4, 81ème). Mais, alors qu’on pensait le match définitivement plié, le RCL est encore parvenu à se relever. Sur un centre précis de Jonathan Clauss, Florian Sotoca a d'abord réduit l'écart, d'une petite tête (3-4, 90ème). Puis, dans la continuité, l'attaquant lensois a encore fait mouche, toujours de la tête (4-4, 90ème+1). Revenu du diable Vauvert et porté par un Florian Sotoca monumental, le club artésien a alors flirté avec la victoire en pensant obtenir un penalty pour une faute de main de Yunis Abdelhamid (90ème+3), finalement annulé par la VAR après de longues minutes d'attente (90ème+7). Lensois et Rémois se partagent donc les points au terme d'une rencontre très animée, au final rocambolesque. Au classement, le RCL est 11ème (14 points), tandis que le SDR pointe au 16ème rang (9 points).

L'HOMME DU MATCH

Florian Sotoca : Auteur d'un doublé express en toute fin de match (90ème, 90ème+1), qui a permis à sa formation d'arracher un nul longtemps inespéré, il a été le héros de la partie chez les Sang-et-Or. Il a même cru obtenir le penalty de la victoire dans les dernières secondes du temps additionnel (90ème+3) mais la VAR en a finalement décidé autrement (90ème+7).