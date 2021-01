L1 - Lens plonge l'OM dans la crise (analyse et notes)

L'Olympique de Marseille s'incline pour la deuxième fois consécutive en Ligue 1 ! Face à Lens, les Phocéens ont été fantomatiques et plongent encore un peu plus dans la crise.

Ligue 1 - 9e Journée Marseille 0 - 10 - 0 Lens 59' S. Banza



LE FAIT DU MATCH

L'OM déçoit encore. Il y a quelques semaines encore, ce match en retard face à Lens aurait pu permettre à l'OM de recoller en tête du championnat. Mais depuis quelques journées maintenant, Marseille est en grande perte de vitesse et accueille Lens en pleine crise, à la suite de la défaite face à Nîmes samedi (1-2). Accueillis par un message houleux au Vélodrome, puisque les sièges ont été peints de manière à afficher le message "vous dégoûtez", les Phocéens ont encore une fois déçu sur le terrain. Incapables de bouger les Lensois, les Marseillais ont montré des signes de fragilité extrêmes, à l'image de cette perte de balle de Balerdi face à Banza (26ème). Sans un sauvetage décisif de Caleta-Car, l'OM aurait pu être mené avant la mi-temps. D'ailleurs, à la pause, l'OM n'a tenté qu'un seul tir en première période, son plus faible total lors des 45 premières minutes d'un match de Ligue 1 à domicile depuis qu'Opta analyse la compétition. Au retour des vestiaires, le temps fort lensois (70% de possession) est concrétisé par le but de Banza (59ème) ! À la fin du match, Marseille n'a tenté que 4 tirs contre Lens, son plus faible total lors d’un match de Ligue 1 à domicile, toujours depuis qu'Opta analyse la compétition.

LE BUT

0-1 (59ème) : Lens ouvre le score ! Côté gauche, Haidara déboule et envoie un superbe centre de sa patte gauche. Simon Banza surgit entre Yuto Nagatomo et Duje Caleta-Car pour placer une tête à bout portant. Steve Mandanda ne peut rien faire !

L'HOMME DU MATCH

Massadio Haïdara (Lens) : dans son couloir gauche, le piston lensois a posé énormément de problèmes aux Marseillais. Avec 63 ballons touchés et 81% de passes réussies, Haïdara a distillé 4 passes clés, dont une passe décisive pour Banza. Défensivement, il a réalisé 1 dégagement, 2 interceptions, 2 tacles.

LES CONSÉQUENCES

L'Olympique de Marseille enchaine une deuxième défaite consécutive en Ligue 1, et une troisième défaite toutes compétitions confondues. En perte totale de confiance, les Phocéens ont une nouvelle fois déçu et risquent d'être encore bousculés par les supporters et les dirigeants. Marseille est 6ème de Ligue 1, à 8 points du podium.

Côté Lensois, le promu réalise encore un gros match face à un gros du championnat. Les Sang-et-Or ont de Franck Haise ont joué leur jeu et ont été logiquement récompensé à l'heure de jeu. Dominateur (55% de possession, 13 tirs à 4), le club du Nord de la France aurait pu inscrire un deuxième but mais Mandanda a repoussé les assauts adverses. Au classement, Lens est 7ème, à 1 point de Marseille !