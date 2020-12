L1 - Lens prend le meilleur sur Brest (analyse)

Le RC Lens s'est imposé 2-1 face à Brest ce mercredi, dans le cadre de la 17ème journée de Ligue 1. Une belle victoire pour les Sang-et-Or, 6èmes du championnat.

Ligue 1 - 17e Journée Lens 2 - 12 - 0 Brest A. Muinga 11'

F. Sotoca (P.) 34'

94' G. Charbonnier (P.)



LE FAIT DU MATCH

Brest a déjà la tête en vacances. On retrouvait, ce mercredi, les deux belles surprises de la L1 cette saison. En effet, les deux équipes sont joueuses mais Lens a clairement pris le dessus sur les Brestois en début de match. Avec 70% de possession de balle en début de match, les Sang-et-Or ont mis deux buts dans leur grosse demi-heure de domination. De quoi assurer la victoire face à des Brestois déjà en vacances !

LES BUTS

1-0 (11ème) : sur la gauche, le centre de Boura est contré mais Sotoca, au premier poteau, reprend de la tête. Le ballon arrive entre Perraud et Hérelle et Kalimuendo en profite pour envoyer sa tête au fond des filets.

2-0 (34ème) : lancé seul devant par Banza, Kalimuendo a l'intelligence de passer devant Duverne, dans sa course vers le but. Le capitaine brestois le fait chuter dans la surface et concède donc un pénalty. Florian Sotoca ne se fait pas prier pour transformer cette occasion en but même si Larsonneur touche le ballon sur le pénalty.

2-1 (90+4ème) : Brest sauve l'honneur ! Dans la surface, Cardona se retourne dans la surface et provoque un pénalty pour le SB29. Gaëtan Charbonnier envoie une mine bien trop difficile à repousser pour Farinez, entré en jeu en fin de match après la blessure de Leca.

L'HOMME DU MATCH

Arnaud Kalimuendo (RCL) : auteur de l'ouverture du score, l'attaquant prêté par le PSG est aussi impliqué sur le second but en provoquant un pénalty. Plus que les statistiques, il a énormément pesé sur la défense brestoise.

LES CONSÉQUENCES

Avec cette belle victoire, le RC Lens grimpe de deux places au classement et pointe désormais à la 6ème place. Franck Haise et ses hommes ont encore pratiqué un beau football au stade Bollaert et possèdent déjà 27 points au compteur. Une superbe première partie de saison.

Chez les Brestois, Olivier Dall'Oglio risque d'être mécontent de la première mi-temps produite par ses hommes. Les Bretons, moins en forme que ces derniers temps, partent en vacances avec une onzième place bien méritée !