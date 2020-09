L1 - Lens-PSG : Ignatius Ganago frustré par sa frappe manquée

Auteur de la plus grosse occasion de la première période de Lens-PSG avec une frappe enroulée expédiée sur le poteau de Marcin Bulka, Ignatius Ganago (21 ans) est revenu au micro de Canal + sur la prestation des siens. Frustré par son manqué, l'attaquant camerounais souligne la domination parisienne mais la bonne résistance des Sang et Or.

"On subi beaucoup, c'est compliqué pour nous, on a des contre-attaques, il faut mettre au fond maintenant", a lancé l'intéressé. "On va continuer à tenir et se serrer les coudes. La frappe n'est pas bien enroulée comme il le fallait, j'avais le geste qu'il fallait, la prochaine sera la bonne. Paris a la maîtrise, on va essayer de tenir, rester soudé et compact."