L1 - Lens - PSG : Les compos officielles

Privé de sept joueurs infectés par le coronavirus (Neymar, Mbappé, Paredes, Di Maria, Icardi, Navas, Marquinhos), mais également de Sergio Rico, non-qualifié, et de Julian Draxler, tout juste blessé, le Paris Saint-Germain s'apprête à disputer le premier match de sa saison avec une équipe décimée. A Lens, les hommes de Thomas Tuchel se présentent ce soir dans un 4-3-3 bien affaibli.

Face aux Franciliens, un 3-4-1-2 lancé par l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise. Sans Haïdara, Pereira Da Costa (suspendus), Traoré et Fofana (blessés), le Racing, qui dispute son premier match de Ligue 1 au stade Felix-Bollaert depuis neuf ans, alignera ses recrues Sylla, Kakuta, Ganago, Badé et Medina.

Ligue 1 - 2e Journée

RC LENS - PARIS ST-GERMAIN

Lens : Leca - Gradit, Badé, Medina - Michelin, Doucouré, Perez, Sylla - Kakuta - Ganago, Banza.

PSG : Bulka - Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Bernat - Herrera, Gueye, Verratti - Sarabia, Kalimuendo, Ruiz.