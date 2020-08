L1 - Lens-PSG est reporté !

Le PSG ne reprendra pas le championnat de France ce week-end. Alors que la réception de Metz (1ère journée), qui devait avoir lieu le week-end dernier, a été décalée (au 16 septembre) en raison de sa participation au final 8 de la Ligue des Champions, le club de la capitale a également obtenu le report de son déplacement à Lens, prévu samedi soir (21h) pour le compte de la 2e journée.

Considérant que les six jours d'écart entre leur finale de C1 (défaite 0-1 face au Bayern) et ce match à Bollaert ne permettaient pas une récupération optimale de Neymar et ses coéquipiers, les dirigeants parisiens avaient adressé lundi un courrier à la LFP pour demander un report. La Ligue leur a donné raison et la rencontre se jouera finalement le jeudi 10 septembre à 21h, à la demande du diffuseur Canal+ et avec l'accord des deux clubs. Ce sera juste après la trêve internationale et à trois jours du premier Classique de la saison, au Parc des Princes contre l'OM (dimanche 13 septembre).