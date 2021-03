L1 - Lens s'impose à Saint-Etienne et se rapproche de l'Europe (analyse et notes)

Le RC Lens s'impose face à Saint-Etienne (2-3) dans une rencontre comptant pour la 28ème journée de Ligue 1. Florian Sotoca (20ème), Arnaud Kalimuendo (25ème) et David Da Costa (93ème) sont les buteurs du côté des Sang et Or. Ce sont Harold Moukoudi (40ème) et Denis Bouanga (95ème) qui ont trouvé le chemin des filets chez les Stéphanois.

Ligue 1 - 28e Journée Saint-Etienne 2 - 31 - 2 Lens H. Moukoudi 40'

D. Bouanga (P.) 95'

20' F. Sotoca (P.)

24' A. Muinga

93' David Costa



LE FAIT DU MATCH

Une faute fatale. Alors que le coup d'envoi n'a été donné que depuis un peu plus d'un quart d'heure, les Stéphanois ont le contrôle du ballon et ne sont pas mis en danger par leurs adversaires du soir. Malheureusement, Lucas Gourna-Douath dévie mal de la tête un long ballon et lance Kalimuendo qui file dans le dos de la défense. Harold Moukoudi le rattrape mais vient le tacler en retard et provoquer un penalty. Florian Sotoca ouvre le score et vient créer un écart qui ne sera jamais rattrapé par les Verts.

LES BUTS

0-1 (20ème) : Le RC Lens ouvre le score ! Kalimuendo se fait faucher dans la surface par Moukoudi et obtient un penalty. Florian Sotoca se charge de le tirer et vient le placer légèrement sur le côté droit. Jessy Moulin reste un temps plein axe avant de se décaler et toucher de la main le ballon, sans pouvoir l'empêcher de filer au fond des filets.

0-2 (25ème) : Les Lensois font le break ! Fofana récupère un ballon sur le côté droit et perfore dans l'axe avant de le glisser en profondeur à Arnaud Kalimuendo. L'attaquant de 19 ans résiste à Moukoudi et Cissé avant de croiser sa frappe du droit qui est déviée par Moulin mais vient tout de même franchir la ligne de but.

1-2 (40ème) : Saint-Etienne revient au score ! Adil Aouchiche frappe un corner tiré de la gauche vers la droite et dépose le cuir sur la tête de Moukoudi. Le défenseur stéphanois vient décroiser le cuir et laisser Jean-Louis Leca sur place.

1-3 (93ème) : Et de trois pour Lens ! Les Lensois s'envolent en contre-attaque et Michelin part dans le dos des Stéphanois avant de décaler sur sa gauche David Da Costa qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond des filets.

2-3 (95ème) : Saint-Etienne revient dans la partie ! L'ASSE obtient un penalty après une main dans la surface de Medina. Bouanga le frappe fort dans l'axe et vient réduire le score.

L'HOMME DU MATCH

Arnaud Kalimuendo, la jeunesse talentueuse. L'attaquant de 19 ans a rayonné ce mercredi soir sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard. Le Lensois a donné le tournis à la défense stéphanoise qui s'est constamment trouvée en retard lorsqu'il avait le ballon dans les pieds. Généreux dans les efforts, altruiste dans la construction et réaliste dans la finition, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain a survolé les débats. Il prend de vitesse Moukoudi et provoque un penalty en début de match, avant de doubler la mise pour le RC Lens quelques minutes plus tard d'une sublime frappe croisée. Grosse prestation de Kalimuendo.

LES CONSÉQUENCES

L'AS Saint-Etienne s'incline et enchaine un troisième match sans victoire. Les Stéphanois (16èmes, 30 points) se rapprochent dangereusement de la zone rouge et ne comptent plus que cinq points d'avance sur la place de barragiste.

Le RC Lens enchaine un 8ème match sans défaite et fait son entrée dans le top 5. Les Sang et Or (5èmes, 44 points) profitent de la défaite du FC Metz face à Angers pour passer devant et s'emparer de la cinquième place.