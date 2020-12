L1 - Lens sans pitié face à Monaco ! (analyse et notes)

Monaco n'y arrive plus. Rapidement réduits à 10 après l'exclusion de Disasi, les joueurs de la Principauté se sont effondrés (0-3) face au RC Lens dans le cadre de la 15ème journée de L1. Les Sang et Or en profitent pour passer devant l'ASM au classement.

Ligue 1 - 15e Journée Monaco 0 - 30 - 3 Lens 1' I. Sylla

33' S. Banza

39' G. Kakuta



LE FAIT DU MATCH

Huit minutes de folie. Menés, les monégasques poussent mais Guillermo Maripan trouve la barre sur corner (14ème). Les hommes de Kovac insistent et Gelson Martins pense obtenir un pénalty, mais Monsieur Schneider revient sur sa décision après avoir consulté la VAR (18ème). La vidéo va encore une fois servir deux minutes plus tard pour savoir si Maripan doit écoper d'un carton rouge. Le défenseur chilien est finalement épargné, mais son coéquipier Disasi va lui être exclu (23ème). Pris à la course par Ganago, l'ancien rémois accroche l'attaquant lensois et retourne prématurément au vestiaire. Lens va alors dérouler.

LES BUTS

0-1 (1ème) : Le but le plus rapide de la saison ! Après 35 secondes de jeu Lens ouvre le score. Michelin est lancé dans le dos de Ballo Touré et centre fort à ras de terre. Le ballon traverse la surface monégasque pour arriver sur Sylla au second poteau qui termine d'un plat du pied.

0-2 (34ème) : Lens fait le break. Pas attaqué, Doucouré progresse dans l'axe et décale Michelin sur la droite. Le centre du latéral Sang et Or est coupé au premier poteau par Banza dont l'extérieur trompe Mannone.

0-3 (39ème) : Le Racing opère en contre. Kakuta remonte tout le terrain et trouve Fofana seul sur la gauche. Ce dernier retrouve le numéro 10 passé dans le dos de la défense monégasque. Kakuta envoie alors une lourde frappe du gauche pour son 7ème but de la saison.

L'HOMME DU MATCH

Clément Michelin (RC Lens) : Positionné en tant que piston droit dans le 3-5-2 lensois, Clément Michelin s'est très vite mis en évidence en délivrant une passe décisive pour Sylla. L'international français en jeune a récidivé pour le but du break. Présent défensivement, il a aussi su contenir les chevauchées de Gelson Martins.

LES CONSÉQUENCES

Avec cette victoire, Lens réagit bien après sa défaite (2-3) il y a quatre jours à Bollaert face à Montpellier. Les hommes de Franck Haise remontent donc à la 6ème place du classement avec 24 points au compteur et passent donc devant leurs adversaires du soir.

De son côté, l'AS Monaco glisse à la 8ème place et là subit sa troisième défaite de suite, une nouvelle fois plombée par une défense trop fébrile. Les joueurs du Rocher devront se racheter dimanche 15h à Dijon.