L1 - Lens termine sa belle semaine en renversant Lorient (résumé)

Le FC Lorient et le Racing Club de Lens s'affrontaient ce dimanche après-midi dans un duel de promus. À l'issue d'une prestation d'ensemble de qualité, les Sang-et-Or ont renversé les Merlus (2-3), en cette 3ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 3e Journée Lorient 2 - 31 - 2 Lens A. Grbic 14'

Y. Wissa (P.) 93'

31' G. Kakuta (P.)

34' F. Medina

63' I. Ganago



Moins de 72 heures après sa victoire de prestige face au Paris Saint-Germain (1-0), le Racing Club de Lens n'a pas connu de retard à l'allumage en Bretagne. Bien entrés dans leur partie, les joueurs nordistes ont dégainé les premiers via Florian Sotoca, auteur d'une demi-volée puissante du droit des 20 mètres boxée par Paul Nardi (5ème). Pourtant maître du début de match, le RCL s'est finalement fait surprendre par des Merlus réalistes. Contre le cours du jeu, les protégés de Christophe Pélissier ont fait mouche sur leur première opportunité grâce à Adrian Grbic, auteur d'une frappe limpide décochée du gauche depuis l'entrée de la surface (1-0, 14ème). Un but initialement annulé puis validé après une interminable attente de la VAR.

Un renversement express !

Pas abattus par cette ouverture du score, les visiteurs sont très vite repartis de l'avant et ont mis un gros quart d'heure à recoller. Fauché par Julein Laporte, Corentin Jean a obtenu un penalty logique (30ème). Penalty transformé sans trembler, d'une frappe croisée du gauche, par Gaël Kakuta (1-1, 32ème). Revigorés par cette égalisation, les Sang-et-Or sont passés en tête au tableau d'affichage moins de 120 secondes plus tard lorsque Facundo Medina, décalé par Florian Sotoca, s'est fendu d'une magnifique retournée acrobatique gagnante (1-2, 34ème). Un renversement express mais globalement mérité au vu de la physionomie de ce premier acte très agréable à suivre.

Au retour des vestiaires, les Lensois ont confirmé leur supériorité en faisant le break après l'heure de jeu. Lancé par un Florian Sotoca décidément très en vue, Ignatius Ganago a résisté à Jérémy Morel puis a éliminé Houboulang Mendes d'un crochet avant de tromper, d'un plat du pied gauche, Paul Nardi (1-3, 63ème). Déjà buteur face au Paris Saint-Germain, l'ancien attaquant de l'OGC Nice a ensuite eu le ballon du doublé mais n'a pas attrapé le cadre lorientais sur une frappe enroulée du pied gauche (73ème). Sur le reculoir et dominé de la tête et des épaules, le FCL a ensuite pu compter sur un Paul Nardi inspiré et décisif du pied devant Tony Mauricio pour conserver l'espoir d'un retour (77ème).

Lens maîtrise puis résiste

Un retour qui n'arrivera finalement jamais malgré le penalty obtenu et transformé par Yoane Wissa dans les dernières secondes du match (2-3, 90ème+5), consécutif à une faute de Loïc Badé, exclu pour un second carton jaune sur le coup. Grâce à ce deuxième succès de l'exercice, le deuxième de rang, le RC Lens conclut une très belle semaine et grimpe provisoirement à la sixième place du classement (6 points). Le FCL, de son côté, connaît sa première défaite de la saison à domicile, la deuxième d'affilée après celle concédée avant la trêve internationale à Saint-Etienne (2-0). Un nouveau revers qui fait reculer les Bretons à la quatorzième place, bloqués à 3 points.

L'HOMME DU MATCH

Florian Sotoca : l'attaquant artésien a réalisé un match plein sur la pelouse du Moustoir. Double passeur décisif, il a rayonné sous le soleil breton (63 ballons touchés, 2 passes clés, 8 passes en profondeur, 3 centres, 1 tir cadré, 2 dribbles réussis, 1 occasion créée) et n'a pas ménagé ses efforts (6 duels au sol gagnés, 6 duels aériens remportés, 2 dégagements, 2 tacles).