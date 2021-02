L1 - Leonardo justifie les difficultés du PSG dans la course au titre

Invité sur les ondes de France Bleu Paris, le directeur sportif du PSG Leonardo a évoqué la saison du club de la capitale et notamment cette décevante 3ème place. Alors que les Parisiens ont encaissé leur 6ème défaite de la saison ce dimanche face à Monaco (0-2), Leo explique que le rythme des Parisiens est infernal mais voit d'un bon oeil la concurrence. "Ça valorise beaucoup les dernières années où l'on a gagné la L1. Souvent on écoute "c'est facile", mais c'est la démonstration que non. Si tu n'es pas prêt, pas en forme, si tu n'as pas tous les moyens, c'est un championnat difficile comme les autres. Les équipes comme Lyon, Monaco, Lille ne perdent pas de matchs, ils sont constants, ça devient un championnat très intéressant. Je ne veux pas me cacher derrière la pandémie, mais depuis le 11 mars l'an passé et jusqu'a aujourd'hui, c'est un marathon. C'est incroyable".

Le dirigeant parisien est plutôt content d'avoir autant de matchs couperets au mois d'avril. "C'est très passionnant, on va arriver au mois d'avril et on va décider beaucoup de compétitions. Si on passe le 8ème de finale de LDC, on se retrouvera dans de nombreux matchs importants, avec un trafic de matchs décisifs. D'habitude on dit : le championnat est déjà réglé, mais là ce sera intéressant pour tout le monde. Après le Borussia Dortmund, on a eu 4 mois sans matchs, puis deux finales de Coupes. On a enchainé un Final-8 et 5 jours après tu étais sur le terrain pour jouer la L1. Les gros matchs, on a toujours été présents en LDC : Basaksehir, Manchester, Barcelone. Paris est un des favoris en L1, c'est normal. On ne peut pas dire qu'on est pas en condition pour gagner. Mais les autres ont une séquence de victoires consécutives extrêmement importante". Le message est passé.