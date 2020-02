L1 - Les compos de Montpellier-Metz sont connues

Voici les compositions officielles de Montpellier et Metz, qui s'affrontent ce mercredi soir (19h) à la Mosson dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Pas de surprise côté pailladin, où Michel Der Zakarian, privé de Joris Chotard (suspendu) et Pedro Mendes (blessé), aligne son équipe-type du moment. À Metz, Vincent Hognon titularise Thomas Delaine et Mamadou Fofana, laissant Opa Nguette et Matthieu Udol sur le banc au coup d'envoi.

Ligue 1 - 23e Journée

MONTPELLIER HSC - FC METZ

Montpellier : Rulli - Le Tallec, Hilton, Congré - Souquet, Ferri, Savanier, Oyongo - Mollet - Laborde, Delort.

Metz : Oukidja - Centonze, Bronn, Boye, Fofana, Delaine - Maïga, N'Doram, Pajot - Niane, Diallo (C).