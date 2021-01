L1 - Les compos officielles d'OM - Montpellier

L'Olympique de Marseille reçoit Montpellier ce mercredi dans le cadre de la 18ème journée de Ligue 1. Le coup d'envoi sera donné à 21 heures au Stade Vélodrome.

Ligue 1 - 18e Journée

OM : Mandanda (cap) - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Kamara, Gueye, Cuisance - Thauvin, Benedetto, Radonjic.

MHSC : Omlin - Sambia, Congré, Cozza, Ristic - Chotard, Ferri - Yun, Mollet, Laborde - Delort (cap)

