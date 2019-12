L1 - Les compos probables d'Amiens-Dijon

Amiens reçoit Dijon ce samedi, à l'occasion de la 18ème levée de Ligue 1 (20h). Les deux formations sont au coude à coude devant la zone rouge avec 16 points chacun, soit un point de plus que le barragiste. Les Picards sont dans une mauvaise dynamique avec quatre défaites consécutives, alors que Dijon reste sur deux défaites et un nul lors de ses trois dernières sorties. Côté amiénois, Otero (suspendu), Bodmer, Jallet et Guirassy (blessés) manquent à l'appel. Dans les rangs dijonnais, l'infirmerie est toujours bien remplie avec Aguerd, Coulibaly, Lautoa, Mendyl, Munzinga et Sammaritano.

AMIENS SC - DIJON FCO

ASC : Gurtner (C.) - Calabresi, Chedjou, Dibassy, Aleesami - Gnahoré, Blin - Mendoza, Kakuta, Diabaté - Konaté

DFCO : Gomis - Chafik, Ecuele Manga, Ndong, Alphonse - Amalfitano, Balmont (C.) - Baldé, Chouiar, Mavididi - Cadiz