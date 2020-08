L1 - Les compos probables de Angers - Bordeaux

Au Stade Raymond-Kopa, le SCO d'Angers a l'occasion d'enchaîner une deuxième victoire consécutive face à Bordeaux (15h00). Un point sur les compositions probables de la rencontre.

Ce n'est désormais plus une surprise pour tout le monde. Angers est systématiquement l'équipe surprise du début de saison. Chaque année depuis leur retour dans l'élite en 2015, les hommes de Stéphane Moulin (en poste depuis 2006) démarrent parfaitement leur championnat. La semaine dernière, le SCO s'était imposé 1-0 à Dijon. Ce dimanche, il a l'opportunité de gagner son deuxième match, à domicile contre Bordeaux.

En 4-1-4-1, les Noir et Blanc, emmenés par l'excellent Baptiste Santamaria, devraient logiquement se passer de Stéphane Bahoken à l'entame de la rencontre. Le buteur camerounais est de retour après une blessure à la cuisse, et laissera sans aucun doute sa place à Wilfried Kanga, alors que Rachid Alioui est toujours indisponible pour des raisons médicales. Chez les Girondins, disposés en toute logique en 4-2-3-1, il s'agira de rebondir après le nul décevant face à Nantes en ouverture de cette saison 2020-2021 (0-0). Jean-Louis Gasset devrait positionner Josh Maja en pointe avec en soutien Nicolas De Préville, Rémi Oudin et Hwang Ui-Jo.

Ligue 1 - 2e Journée

ANGERS SCO - FC GIRONDINS DE BORDEAUX

Angers : Bernardoni - Bamba, Traoré (cap), Thomas, Doumbia - Santamaria - El-Melali, Fulgini, Mangani, Thioub - Kanga

Bordeaux : Costil - Sabaly, Baysse, Koscielny (cap), Benito - Otavio, Basic - Oudin, De Préville, Hwang - Maja