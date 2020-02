L1 - Les compos probables de Bordeaux-Dijon

Les Girondins de Bordeaux reçoivent ce samedi soir le Dijon FCO (20h), dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Sur une série de quatre matchs sans défaite (2 victoires, 2 nuls), Bordeaux peut se replacer dans la course à l'Europe en cas de succès. Sorti sur blessure la semaine passée, Kwateng est forfait pour ce match et devrait être remplacé par Sabaly dans le couloir droit de la défense. Auteur de son premier but contre Metz, Oudin devrait débuter. Pour le reste de son onze, Sousa devrait faire confiance aux joueurs vainqueurs à Metz (1-2).

En championnat, Dijon reste sur un nul spectaculaire et frustrant face à Nantes (3-3). Gomis, Chafik et Cadiz sont forfaits pour ce match. Défensivement, Alphonse pourrait basculer à droite et laisser sa place à Mendyl dans le couloir gauche. Dans le secteur offensif, Benzia devrait être titulaire en position de meneur de jeu.

Ligue 1 - 25e Journée

GIRONDINS DE BORDEAUX - DIJON FCO

FCGB : Costil (C.) - Sabaly, Pablo, Koscielny, Benito - Otavio, Basic - Oudin, De Préville, Hwang - Briand

DFCO : Runarsson - Alphonse, Ecuele Manga, Lautoa, Mendyl - Ndong, Amalfitano - Baldé, Benzia, Chouiar - Tavares (C.)