L1 - Les compos probables de Bordeaux-Strasbourg

Ce dimanche, les Girondins de Bordeaux reçoivent Strasbourg (15h00) pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1. Battus à Marseille le weekend passé (3-1), les Bordelais sont provisoirement à 5 points du podium après la victoire du LOSC vendredi soir (2-1). Paul Sousa pourrait procéder à quelques changements. En défense, Mexer pourrait remplacer Jovanovic. Entré en jeu au Vélodrome, Kamano devrait débuter à droite. Devant, Hwang est attendu à la place de De Préville.

Strasbourg se déplace avec un groupe amoindri. Simakan, Botella, Mothiba, Zemzemi et Bellegarde sont blessés, tandis que Caci est présent malgré qu'il ne se soit quasiment pas entraîné de la semaine. Thierry Laurey devrait proposer une défense à cinq avec Carole et Djiku. Au milieu, Corgnet et Fofana devraient débuter la rencontre.

Ligue 1 - 18e Journée Bordeaux 0 - 10 - 1 Strasbourg 11' L. Ajorque



GIRONDINS DE BORDEAUX - RC STRASBOURG ALSACE

FCGB : Costil (C.) - Mexer, Koscielny, Pablo - Kamano, Otavio, Tchaouméni, Sabaly - Adli, Maja, Hwang

RCSA : Sels - Lala, Koné, Mitrovic (C.), Djiku, Carole - Thomasson, Sissoko, Fofana, Corgnet - Ajorque