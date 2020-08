L1 - Les compos probables de Brest - Marseille

Pour sa rentrée 2020-2021, l'Olympique de Marseille se déplace à Brest à 21h00. L'heure de faire un point sur les compositions probables de l'affiche du dimanche soir.

Six mois après, l'OM est de retour. Au lendemain d'une saison 2019-2020 terminée prématurément à la deuxième place, le club phocéen retrouve la compétition à un mois du démarrage de la Ligue des Champions. Ce soir, les hommes d'André Villas-Boas se déplacent à Brest, largement vaincu par Nîmes la semaine dernière (4-0). Et pour cette première de la saison, Marseille ne pourra pas compter sur Alavaro Gonzalez, Dimitri Payet et Bouna Sarr, tous contaminés par le coronavirus.

Cela n'empêchera pas pour autant AVB de proposer une équipe alléchante sur le terrain disposée en 4-3-3. Steve Mandanda, remis sur pied après son test positif au covid-19, retrouvera les cages, pendant que la défense devrait être composée de Hiroki Sakai, la recrue Leandro Balerdi, Duje Caleta-Car et Jordan Amavi. Au milieu de terrain, Morgan Sanson, Boubacar Kamara et Kevin Strootmann devraient faire le relai avec le trio Florian Thauvin, Dario Benedetto, Nemanja Radonjic. Face au club de la Cannebière, un 4-2-3-1 avec la présence évidente de Gaetan Charbonnier.

Ligue 1 - 2e Journée

STADE BRESTOIS - OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Brest : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Mbock, Duverne (cap), Perraud - Diallo, Belkebla - Honorat, Charbonnier, Tavares - Cardona

Marseille : Mandanda (cap) - Sakai, Balerdi, Caleta-Car, Amavi - Sanson, Kamara, Strootman - Thauvin, Benedetto, Radonjic