L1 - Les compos probables de Dijon-Metz

Pour le compte de la 19ème levée de Ligue 1, le Dijon FCO reçoit le FC Metz ce samedi (20h45). Il s'agit d'un duel du bas de tableau et les deux formations ont conscience de l'importance d'une victoire face à un adversaire direct pour le maintien en fin de saison. A Metz, Niane, Traoré, Boye et Delaine sont absents, tandis que Aguerd, Coulibaly et Muzinga manquent à l'appel côté dijonnais.

DIJON FCO - FC METZ

DFCO : Gomis - Chafik, Ecuele Manga, Lautoa, Alphonse - Baldé, Balmont (C.), Ndong, Chouiar - Tavares, Cadiz

FCM : Oukidja - Centonze, Sunzu, Fofana, Udol - Maïga, N'Doram, Cohade (C.) - Gakpa, Diallo, Nguette