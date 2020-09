L1 - Les compos probables de Lens - Bordeaux

A 17h cet après-midi au Stade Félix Bollaert, le RC Lens reçoit les Girondins de Bordeaux pour la 4e journée de Ligue 1. Pour cette opposition, Franck Haise devrait choisir d'aligner son 3-4-1-2 avec le trio offensif Sotoca - Kakuta - Ganogo. En face Jean-Louis Gasset et ses hommes tenteront de terminer un 4e match de rang sans encaisser le moindre but et pourra pour ça probablement compter sur sa charnière Koscielny - Baysse.

Ligue 1 - 4e Journée

RC LENS - GIRONDINS DE BORDEAUX

RC LENS : Leca - Gradit, Fortes, Medina - Sylla, Doucoure, Cahuzac, Clauss - Ganogo, Kakuta, Sotoca.

GIRONDINS DE BORDEAUX : Costil - Sabaly, Baysse, Koscielny, Benito - Basic, Otvaio - De Préville, Adli, Oudin - Maja.