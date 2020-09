L1 - Les compos probables de Lens-PSG

Privé de sept joueurs atteins par le covid-19 (Neymar, Mbappé, Paredes, Di Maria, Icardi, Navas, Marquinhos), mais aussi de Sergio Rico, non qualifié, le PSG se présentera à Lens, ce jeudi soir (21h) en match en retard de la 2e journée, avec une équipe fortement diminuée. Thomas Tuchel alignera forcément une composition inédite, où l'on retrouvera Marcin Bulka (20 ans) dans les buts et probablement Arnaud Kalimuendo (18 ans) en pointe, même s'il est rentré de sélection légèrement blessé.

Côté lensois, où on rejette l'étiquette de favori, Franck Haise devra faire sans Haïdara, Pereira Da Costa (suspendus), Traoré, ni Fofana (blessés). On devrait en revanche retrouver dans son XI les recrues Sylla, Kakuta, Ganago, Badé et Medina.

Ligue 1 - 2e Journée

RC LENS - PARIS ST-GERMAIN

Lens : Leca - Gradit, Badé, Medina - Michelin, Cahuzac, Doucouré, Sylla - Kakuta - Ganago, Banza.

PSG : Bulka - Kurzawa, Kehrer, Kimpembe, Bernat - Herrera, Verratti, Gueye - Sarabia, Kalimuendo, Draxler.