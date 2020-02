L1 - Les compos probables de Lille-Marseille

Le Lille OSC accueille ce dimanche soir l'Olympique de Marseille en clôture de la 25ème journée de Ligue 1 (21h). Découvrez les compositions probables des deux formations.

Au stade Pierre Mauroy, le championnat prendra peut-être un tournant quasiment décisif ce dimanche soir. En cas de succès de l'Olympique de Marseille en terres nordistes, le LOSC se retrouverait relégué à 12 points du dauphin olympien. En revanche, si les Dogues restent maîtres en leurs terres, ils réduiraient à six points l'écart les séparant de leur adversaire du soir, de quoi assurer une fin de saison haletante. La tâche sera ardue pour les Phocéens puisque le LOSC est la deuxième meilleure équipe à domicile, à égalité avec le MHSC. Avec un bilan de 9 victoires, 2 nuls et seulement 1 défaite fin janvier face à Paris (0-2), les Lillois ont transformé Pierre Mauroy en forteresse quasiment imprenable.

Ce dimanche soir, Christophe Galtier sera privé de Gabriel en défense, mais aussi de Xeka et André au milieu de terrain. Ainsi, le jeune Djalo devrait former la charnière centrale avec Fonte. Homme fort des Dogues ces dernières semaines et habitué à être utilisé à droite, Renato Sanches devrait retrouver le coeur du jeu face à l'OM, accompagné par Niasse. Devant, le duo Rémy-Osimhen devrait de nouveau être aligné, épaulé sur les côtés par Bamba et Ikoné. Les Lillois ont le vent en poupe au moment de recevoir Marseille puisqu'ils restent sur trois succès de rang en championnat.

Éliminés cette semaine de la Coupe de France par l'OL (1-0), les Marseillais restent néanmoins invaincus en championnat depuis le 27 octobre dernier. Ils ont enchaîné deux succès de suite et cinq clean sheets consécutifs en Ligue 1 au moment de se rendre à l'autre bout de la France. En revanche, ce voyage se fera sans Dimitri Payet, blessé à Lyon en milieu de semaine. A l'inverse, Radonjic et Benedetto sont de retour. Sakai devrait occuper le couloir droit de la défense puisque Sarr est pressenti dans une position d'ailier. Radonjic, qui pourrait prochainement être opéré d'une pubalgie, est attendu dans le couloir gauche. L'attaquant argentin quant à lui devrait retrouver sa place à la pointe de l'attaque.

Ligue 1 - 25e Journée

LILLE OSC - OLYMPIQUE DE MARSEILLE

LOSC : Maignan - Celik, Fonte (C.), Djalo, Reinildo - Ikoné, Niasse, Sanches, Bamba - Osimhen, Rémy

OM : Mandanda (C.) - Sakai, A.Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Sarr, Benedetto, Radonjic