L1 - Les compos probables de Lille - Metz

Aujourd'hui à 13h se poursuit le 3e chapitre de cet exercice de Ligue 1 2020-2021, avec pour entamer cette journée de dimanche l'opposition entre le LOSC et le FC Metz. Après la victoire des siens face à Reims (1-0), Christophe Galtier ne devrait pas effectuer de grands changements. Le duo de recrue Yilmaz - David devrait garder sa place en attaque, tandis que la cage de Mike Maignan sera probablement toujours protégé par Celik, Fonte, Botman et Bradaric. Le seul changement notable attendu est l'arrivée dans le XI de Bo.Soumare, qui devrait prendre la place de Xeka, blessé. Côté Messin, Vincent Hognon devrait aligner un 4-3-3 avec la même attaque que face à Monaco, assurée par Boulaya, Nguette et Niane. Dans le coeur du jeu, Pajot, Angban et Maïga assureront les transitions tandis que la ligne défensive ne devrait pas non plus bouger. N'Doram et Bo.Traoré sont absents pour cause de blessure, alors que Vagner continue son processus de reprise.

Ligue 1 - 3e Journée

LOSC - METZ

LOSC : Maignan - Celik, Fonte, Botman, Bradaric - Ikoné, André, Bo.Soumaré, J. Bamba - Yilmaz, J. David.

METZ : Oukidja - Udol, Boye, Bronn, Centonze - Angban, Maïga, Pajot - Nguette, Niane, Boulaya.