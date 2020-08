L1 - Les compos probables de Lille - Rennes

A l'occasion de l'ouverture de la saison 2020-2021, Lille accueille le Stade Rennais pour une affiche passionnante à suivre ce soir (21h00). Voici les compositions probables de la rencontre.

Première grande soirée de football aujourd'hui avec le choc opposant Lille à Rennes. Les clubs nordistes et bretons se retrouvent à 21h00 pour un match particulièrement indécis diffusé par Canal +. L'occasion pour le LOSC, orphelin d'un Victor Osimhen parti à Naples, de lancer ses nouvelles recrue. Jonathan David devrait former un duo plus qu'emballant avec Burak Yilmaz.

De son côté, Sven Botman effectuera ses débuts en défense centrale avec José Fonte à sa droite. A Rennes, Nayef Aguerd devrait connaître lui aussi un baptême de feu dans la charnière centrale, pendant que Martin Terrier devrait dynamiser l'aile gauche.

LOSC LILLE - STADE RENNAIS F.C

Maignan - Celik, Fonte (C), Botman, Bradaric - André, Sanches - Ikoné, Bamba - Yilmaz, David

Mendy - Traoré, Da Silva (C), Aguerd, Maouassa - Camavinga, Nzonzi, Bourigeaud - Raphina, Niang, Terrier