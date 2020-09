L1 - Les compos probables de Lorient - Lens

Cet après-midi à 15h, le FC Lorient reçoit le RC Lens pour la 3e journée de Ligue 1. L'effectif de Christophe Pelissier devra relever la tête après sa défaite 2-0 à Saint-Etienne il y a deux semaines. Pour ce faire, le technicien breton devrait conserver un 4-3-3 où Grbic prendra la pointe de l'attaque et dans lequel Boisgard pourrait prendre la place de Le Fée au milieu de terrain. La défense quant à elle ne devrait pas bouger avec une charnière centrale Laporte - Morel. En face, les Sang et Or comptent bien enchaîner après leur superbe victoire face au PSG (1-0) jeudi dernier. Franck Haise devrait aligner de nouveau un 3-4-3 avec Cahuzac qui pourrait reprendre son brassard de capitaine et retrouver une place au milieu aux dépens de M. Perez. Ganogo et Kakuta animeront l'attaque lensoise aux côtés de Sotoca, probablement préféré à Banza pour cette rencontre.

Ligue 1 - 3e Journée

LORIENT - LENS

LORIENT : Nardi - H.Mendes, J.Laporte, Morel, Le Goff - Boisgard, Lemoine, Abergel - S.Diarra, Grbic, Wissa.

LENS : Leca - Gradit, Badé, Medina - Michelin, Cahuzac, C.Doucouré, I.Sylla - Ganogo, Kakuta, Sotoca.