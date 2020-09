L1 - Les compos probables de Lyon - Nîmes

Une victoire, un nul et une défaite, c'est le bilan de l'Olympique Lyonnais sur ses trois premières journées de championnat, pas vraiment celui d'une équipe postulant à une place sur le podium en fin de saison. Il s'agira donc de l'enrichir, ce vendredi à l'occasion de la réception de Nîmes en ouverture de la 4e journée.

Il faudra faire sans Houssem Aouar, suspendu après son carton rouge à Montpellier mardi, mais aussi sans Jeff Reine-Adelaïde, blessé et accessoirement sur le départ. Intéressant à la Mosson, où il a provoqué le pénalty permettant à Memphis Depay de sauver l'honneur (défaite 2-1), Rayan Cherki pourrait obtenir sa première titularisation de la saison, en soutien du capitaine néerlandais et, probablement, de Moussa Dembélé.

Derrière, pas de changement au programme, à moins que Melvin Bard, lui aussi séduisant lors de son entrée il y a trois jours, ne soit préféré à Cornet dans le couloir gauche. Côté nîmois, Jérôme Arpinon sera privé de Meling, Martinez, Alakouch, Deaux, Koné, Valerio et Philippoteaux, tous blessés et hors du groupe. Pas l'idéal pour tenter de rebondir après deux défaites consécutives, contre Nantes et Rennes.

Ligue 1 - 4e Journée

OLYMPIQUE LYONNAIS - NÎMES OLYMPIQUE

Lyon : A.Lopes - Andersen, Marcelo, Denayer - Dubois, Caqueret, Guimaraes, Cornet - Cherki - M.Depay - M.Dembélé.

Nîmes : Reynet - Ripart, Briançon, Landre, Miguel - Fomba, Sarr, Cubas - Benrahou, Roux, Ferhat.