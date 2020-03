L1 - Les compos probables de Marseille-Amiens

L'Olympique de Marseille reçoit ce vendredi soir l'Amiens SC (21h) en ouverture de la 28ème journée de Ligue 1. A l'occasion de cette rencontre, Florian Thauvin fait son grand retour dans le groupe olympien, plusieurs mois après son opération de la cheville. L'international français devrait logiquement débuter sur le banc et l'OM devrait conserver le onze victorieux face à Nîmes la semaine passée (2-3), avec Germain en position d'ailier droit. Convaincu par le schéma aux Costières, André Villas-Boas pourrait de nouveau proposer un 4-2-3-1 avec Sanson un cran plus haut.

Avant dernier au classement, Amiens est dos au mur et jouera sa survie en Ligue 1 jusqu'au bout. Ce week-end, ses adversaires directs s'affrontent et le club picard a donc un gros coup à jouer, d'autant plus que les troupes de Luka Elsner s'en savent capables. Le 4 octobre dernier, ils s'étaient imposés 3 buts à 1 face à ces mêmes Marseillais. Guirassy devrait retrouver la pointe de l'attaque et Ghoddos devrait débuter la rencontre. Dans le secteur défensif, Jallet pourrait être aligné à gauche et Calabresi dans le couloir droit.

Ligue 1 - 28e Journée

OLYMPIQUE DE MARSEILLE - AMIENS SC

OM : Mandanda (C.) - Sarr, Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Kamara, Rongier - Germain, Sanson, Payet - Benedetto

ASC : Gurtner (C.), Calabresi, Opoku, Chedjou, Jallet - Zungu, Monconduit - Ghoddos, Kakuta, Mbenza - Guirassy