L1 - Les compos probables de Marseille - Angers

Pour son premier match de championnat au Stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille a l'envie de très bien faire. Les hommes d'André Villas-Boas, invaincus depuis 3 mois (9 matchs) sont bien décidés à poursuivre leur incroyable série et assurer, encore un peu plus, leur rôle de dauphin. Pour se faire, il faudra l'emporter face au SCO d'Angers ce samedi, et ce malgré plusieurs absences. En effet, Dimitri Payet, Boubacar Kamara et Bouna Sarr sont tous les trois suspendus pour la rencontre. AVB doit alors trouver des solutions en interne, à l'image de la probable titularisation de son habituel joker, Nemanja Radonjic.

Chez les Angevins aussi, certaines absences sont difficiles à encaisser, comme Aït-Nouri, en phase de reprise. Toutefois, Stéphane Moulin peut compter, pour le reste, sur l'ensemble de son équipe-type. Retrouvez les compositions probables d'équipes de ce match de la 21ème journée. Coup d'envoi à 17h30 au Stade Vélodrome.

OLYMPIQUE DE MARSEILLE - SCO ANGERS

OM : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Strootman, Sanson - Germain, Benedetto, Radonjic.

SCO : Butelle - Manceau, Traoré (cap), Thomas, Capelle - Santamaria - Thioub, Fulgini, Mangani, Bobichon - Alioui.