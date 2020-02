L1 - Les compos probables de Marseille-Nantes

Après son excellente opération à Lille la semaine passée (1-2), l'Olympique de Marseille tentera de réaliser la passe de 4 à l'occasion de la réception du FC Nantes, ce samedi (17h30), pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1. Si Sakai et Radonjic sont blessés, les Olympiens récupèrent Dimitri Payet. André Villas-Boas devrait rester fidèle à son onze habituel. Sarr occupera le poste de latéral droit, tandis que Germain sera positionné devant lui.

Le FC Nantes n'y arrive pas en ce début d'année 2020. En championnat, les Canaris ont remporté un seul match, pour trois défaites et deux nuls. Ils se présenteront au Vélodrome sans Emond. Limbombe devrait, lui, être titulaire. Le capitaine Touré pourrait débuter sur le banc, alors que Louza et Abeid sont pressentis pour former la paire devant la défense.

Ligue 1 - 26e Journée

OLYMPIQUE DE MARSEILLE - FC NANTES

OM : Mandanda (C.) - Sarr, A.Gonzalez, Caleta-Car, Amavi - Rongier, Kamara, Sanson - Germain, Benedetto, Payet

FCN : Lafont - Appiah, Girotto, Pallois (C.), Traoré - Abeid, Louza - Bamba, Blas, Limbombe - Simon