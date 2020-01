L1 - Les compos probables de Metz-Strasbourg

Le FC Metz accueille le RC Strasbourg Alsace ce samedi soir (20h) dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Les Messins n'ont pas gagné depuis neuf matchs en championnat et restent sur un lourd revers en Coupe de France face à Rouen (3-0). Face aux Strasbourgeois, Vincent Hognon devrait titulariser les deux recrues messines : Pajot et Bronn. Devant, Traoré, Diallo et Nguette devraient débuter.

Strasbourg tentera de réaliser la passe de quatre en Ligue 1. Face aux Grenats, Laurey pourrait opter pour un schéma à deux attaquants avec Zohi et Ajorque. Thomasson serait alors positionné juste derrière pour alimenter les deux buteurs strasbourgeois. Djiku devrait de nouveau être titularisé devant la défense.

Ligue 1 - 20e Journée

FC METZ - RC STRASBOURG ALSACE

FCM : Oukidja - Centonze, Bronn, Boye, Udol - Maïga, N'Doram, Pajot - Traoré, Diallo (C.), Nguette

RCSA : Sels - Lala, Koné, Mitrovic (C.), Carole - Fofana, Djiku, Bellegarde, Thomasson - Ajorque, Zohi