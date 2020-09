L1 - Les compos probables de Monaco - Nantes

A 17h au Stade Louis II, l'AS Monaco reçoit le FC Nantes pour l'avant dernier match de cette 3e journée de Ligue 1. Pour cette opposition, Niko Kovac devrait lancer Kevin Volland pour ses débuts en L1 qui remplacera Onyekuru sur le front gauche de l'attaque. Comme lors de la victoire monégasque à Metz, Ben Yedder et Martins compléteront le trio offensif. Au milieu Aholou devrait remplacer Youssouf, expulsé lors du dernier match et donc suspendu, tandis que Diop devrait débuter aux dépens de Golovin. Côté Nantais, Christian Gourcuff devrait maintenir son 4-2-3-1, dans lequel Cha.Traoré et A. Touré devraient compenser les suspensions de Fabio et Louza, tous deux suspendus. Kolo Muani restera seul en pointe de l'attaque.

Ligue 1 - 3e Journée

ASM - NANTES

ASM : Majecki - Aguilar, Disasi, Badiashile, Sidibé - Tchouaméni, Aholou, S.Diop - G. Martins, Ben Yedder, Volland.

NANTES : Lafont - Appiah, Girotto, Pallois, Cha. Traoré - A.Touré, Chirivella - A.K.Bamba, Blas, Simon - Kolo Muani.