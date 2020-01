L1 - Les compos probables de Monaco - PSG

On en redemande. Trois jours après leur match spectaculaire au Parc des Princes (3-3), l'AS Monaco et le Paris SG se retrouvent ce mercredi soir à Louis-II, en match en retard de la 15e journée de Ligue 1. Robert Moreno, très satisfait de la copie rendue par ses hommes dans la capitale, pour ce qui était sa première en Ligue 1, pourra reconduire la même équipe, un 4-3-3 avec Gelson Martins, Keita Balde et l'inévitable Wissam Ben Yedder (14 buts cette saison) pour former le trio d'attaque.

Côté parisien, Thomas Tuchel devrait opter pour le turnover. La présence de Thilo Kehrer en conférence de presse laisse imaginer une titularisation du défenseur allemand, vraisemblablement dans le couloir droit, tandis que Presnel Kimpembe ou Abdou Diallo prendra place au côté de Thiago Silva dans l'axe. A gauche, Layvin Kurzawa suppléera Juan Bernat. Idrissa Gueye, qui a joué l'intégralité des deux derniers matchs, pourrait souffler au profit du jeune Tanguy Kouassi (17 ans). En l'absence de Cavani, il convient également de s'interroger dans quelle mesure l'entraîneur parisien pourra préserver l'état de fraîcheur de ses quatre attaquants Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria.

AS MONACO - PARIS ST-GERMAIN

Monaco : Lecomte - Henrichs, Glik, Maripan, Ballo-Touré - Fabregas, Bakayoko, Golovin - G.Martins, Ben Yedder, K.Balde.

PSG : Navas - Kehrer, T.Silva, Diallo, Kurzawa - Verratti, Kouassi - Di Maria, Mbappé, Icardi, Neymar.