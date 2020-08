L1 - Les compos probables de Monaco - Reims

A 13h00, l'AS Monaco reçoit Reims au Stade Louis-II pour le compte de la première journée de Ligue 1. Un point sur les compositions probables de la rencontre.

Au sortir d'une saison plus qu'irrégulière avec une neuvième place finale au classement, l'AS Monaco a la volonté de retrouver le podium au cours de cet exercice 2020-2021. Avec leur nouvel entraîneur, Niko Kovac, qui réalise son baptême de feu en Ligue 1 cet après-midi, les Rouge et Blanc se montrent ambitieux malgré la jeunesse de leur effectif. L'occasion de prouver cela lors de cette première journée de championnat contre Reims au Stade Louis II (13h00). De retour de prêt, le Nigérian Henry Onyekuru (23 ans) devrait, selon L'Equipe, démarrer à l'aile gauche du 4-3-3 monégasque aux côtés de Wissam Ben Yedder. Une autre recrue est attendue dans le onze. Il s'agit d'Axel Disasi (22 ans) en défense centrale. L'ancien reimois retrouve ses partenaires de l'année passée aujourd'hui.

Et justement, côté Champenois, David Guion devrait lancer un 4-2-3-1 porté vers la solidité à l'arrière. Meilleure défense du championnat la saison dernière (21 buts encaissés), Reims a perdu trois des membres de sa charnières (Disasi, Kamara et Romao). Qualifiés pour les tours préliminaires de la Ligue Europa, les Rouge et Blanc présenteront un visage nouveau avec un meneur de jeu bien habitué aux joutes européennes, Valon Berisha (27 ans). L'offensif kosovar sera la pièce maîtresse reimoise cette saison. A voir si l'intéressé fera des étincelles à Louis II cet après-midi.

Ligue 1 - 1e Journée Monaco 2 - 21 - 2 Reims A. Disasi 47'

B. Badiashile 55'

5' B. Dia

21' E. Toure



AS MONACO - STADE DE REIMS

Monaco : Lecompte - Aguilar, Disasi, Badiashile, Ballo-Touré - Fofana, Tchouaméni, Golovine - Martins, Ben Yedder (cap.), Onyekuru

Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid (cap.), Konan - Munetski, Chavalerin - Dia, Berisha, Cafaro - Touré