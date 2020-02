L1 - Les compos probables de Montpellier-Saint-Etienne

Pour la seconde fois de la semaine, le Montpellier HSC reçoit dans son antre. Ce dimanche, il accueille l'AS Saint-Etienne (15h) dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1. Toujours privé de Cozza et Mendes, Michel Der Zakarian doit également faire sans Oyongo. Ristic devrait donc être titularisé en piston gauche. Pour le reste, l'entraîneur montpelliérain ne devrait rien changer.

Les Verts ont perdu leurs deux derniers matchs, encaissant 5 buts sur l'ensemble de ces deux rencontres. Claude Puel devrait donc remanier sa défense et pourrait opter pour une défense avec une charnière centrale composée de Saliba et Fofana, sans Perrin, donc. Devant la défense, Diousse pourrait débuter tandis que Honorat et Boudebouz sont attendus puisque Khazri et Hamouma sont forfaits, en plus de Nordin et Youssouf.

Ligue 1 - 24e Journée

MONTPELLIER HSC - AS SAINT-ETIENNE

MHSC : Rulli - Le Tallec, Hilton (C.), Congré - Souquet, Ferri, Savanier, Ristic - Mollet - Laborde, Delort

ASSE : Ruffier (C.) - Debuchy, Saliba, Fofana, Trauco - M'Vila, Diousse - Honorat, Boudebouz, Bouanga - Abi